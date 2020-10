Moscato : ''Un entraîneur comme Galthié ça ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval''

Dans son émission Super Moscato Show, Vincent Moscato a exprimé son choix sur le sélectionneur Fabien Galthié. Il veut qu’il reste peu importe le président élu.

XV de France - L'avenir de Galthié à la tête des Bleus lié à celui de LaporteÀ l’approche des élections, on sait Fabien Galthié proche de Bernard Laporte candidat à sa propre succession à la présidence de la FFR. Sauf que si Florian Grill est élu, le sélectionneur des Bleus pourrait quitter son poste. Une chose que ne veut pas Vincent Moscato et qu’il a expliqué dans son Talk Show: "Je pense sincèrement que ce serait une erreur qui s’en aille" et d’ajouter "lui, c’est le terrain s’il est compétent il reste".

XV de France - Fabien Galthié : ''L'idée c'est de ne pas changer de cap à la moindre défaite''Il en profite aussi pour rappeler qu’un entraîneur de ce niveau, ça ne court pas les rues: " Un entraîneur comme Galthié, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, avec qui tu voudrais le remplacer ? "

Elections FFR : première historique du vote électronique décentraliséLe résultat des élections s’annonce décisif dans ce choix.