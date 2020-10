Elections FFR : première historique du vote électronique décentralisé

Les élections pour la présidence de la FFR débutent. Les clubs doivent choisir entre Bernard Laporte et Florian Grill grâce au vote électronique décentralisé.

Présidence à la FFR - Comparatif des programmes des deux candidatsC'est parti ! Les élections pour connaître le prochain président de la FFR ont débuté ce vendredi matin dès 8h. Elles se poursuivront jusqu'à samedi midi. Les clubs sont invités à voter pour le candidat sortant Bernard Laporte ou bien Florian Grill. Pour la première fois de l'histoire, le vote électronique décentralisé va être utilisé pour ces élections via un site internet dédié. Exit donc les procurations et bonjour la simplification. Le vote par correspondance est possible tout comme il est autorisé d'aller à Marcoussis pour voter de manière physique à l'occasion de l'Assemblée générale élective programmée samedi. Notez que le vote blanc est également possible et que le nombre de voix (de 1 à 15) est proportionnel au nombre de licenciés. Des clubs comme le Stade Toulousain et La Rochelle ont déjà indiqué qu'ils allaient soutenir le candidat Grill. Le nouveau président de la FFR sera annoncé samedi à 12h05.