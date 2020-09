Présidence à la FFR - Comparatif des programmes des deux candidats

Bernard Laporte souhaite pérenniser la division Nationale comme interface entre le Rugby fédéral et le Rugby professionnel ainsi qu’accroître la mutualisation des recettes du Rugby professionnel avec le Rugby amateur, mettre en place une hotline pour répondre aux questions du dirigeant concernant les problèmes administratifs URSSAF (indemnités kilométriques pour les joueurs, etc.), faciliter la vie des dirigeants en allégeant les obligations et les contraintes administratives.