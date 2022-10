Maillots floqués du nom : cette grande nation franchit le pas, une petite révolution dans le rugby ?

L'Angleterre a indiqué dans un communiqué que le nom des joueurs anglais sera floqué dans leur dos lors du match contre l'Australie en novembre.

RUGBY. Tournoi des 6 Nations. Le nom des joueurs bientôt floqués sur les maillots ?La presse anglaise évoquait il y a quelques semaines la possibilité devoir prochainement le nom des joueurs sur les maillots des nations du Tournoi. L'Angleterre ainsi que deux autres membres de la compétition semblaient partant. Ce vendredi, la Fédération anglaise annonce avoir franchi le pas. "Les 23 joueurs de l'équipe masculine porteront tous leur nom au dos de leur maillot lors du match contre l'Argentine au stade de Twickenham le dimanche 6 novembre." Par ce geste, la RFU espère que cela va non seulement promouvoir le rugby anglais et ses représentants, mais aussi motiver d'autres nations à faire de même pour développer le rugby.

Alors que les fans et les joueurs seront toujours fiers de faire flotter le drapeau et de porter la rose pour soutenir les équipes de rugby d'Angleterre, nous pensons que les noms des joueurs sur les maillots peuvent avoir le potentiel de rapprocher les fans des stars internationales de notre jeu et nous avons hâte de voir la réaction à cette initiative.

Le potentiel marketing de cette décision est énorme. Il n'est pas impossible que la France imite le XV de la Rose en vue de la Coupe du monde. Les maillots floqués Dupont pourraient se vendre comme des petits pains avant, pendant et après l'échéance planétaire. D'autres regretteront sans doute cette "individualisation" dans un sport collectif comme le rugby où l'équipe est toujours passée avant le ou les joueurs. Mais l'ovalie doit aussi vivre avec son temps. Ce ne pourrait d'ailleurs pas être la seule évolution que va connaître le rugby dans les années à venir. Coupe du monde. Le rugby doit-il s'inspirer du Super Bowl et de son célèbre show à la mi-temps ?Et aussi : RUGBY. Choc All Blacks/Afrique du Sud à Twickenham : quel intérêt pour l'Angleterre ?