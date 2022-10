RUGBY. Le choc All Blacks/Afrique du Sud à Twickenham : quel intérêt pour la Fédé anglaise ?

À l'été 2023, Twickenham accueillera un match de gala entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Etrange ? Une histoire d'argent, ma p'tite dame.

On dit de lui qu'il est le nerf de la guerre. Qu'il permet d'assouvir tant de choses dans ce monde que même les milieux les plus préservés finissent parfois par y succomber. Lui ? Vous aurez certainement reconnu l'argent. Un dénominateur qu'il convient à nouveau de mettre sur la place lorsque l'on parle de la rencontre entre les All Blacks et les Springboks, prévue le vendredi 25 août 2023, à Twickenham. Entre nous, pour qu'une telle affiche soit organisée à plus de 10 000km de là où elle aurait dû se jouer, et surtout à 2 semaines du coup d'envoi du Mondial, ce n'est pour les beaux yeux de personne, même pas pour ceux d'Angelina Jolie.

Non, tout ça est plutôt une affaire de gros sous. Car une affiche pareille va évidemment rapporter beaucoup d'argent à tous les protagonistes. Le Daily Maverick parle par exemple d'environ 10 000 000 rands pour la fédération sud-africaine (environ 550 000 euros), au moins autant pour la NRZU, et que dire de l'organisatrice, la fédération anglaise ? La RFU, quand bien même elle ne se mettra pas tout dans la poche, devrait récolter une recette de plus de 4 millions d'euros juste pour la billetterie, si l'on en croit le prix des tickets et que l'on part du principe qu'une affiche comme celle-là ne pourra que faire le plein, à Londres. Quand bien même cette rencontre de gala sera une magnifique mise en bouche avant la coupe du monde, gageons qu'elle n'aura pas lieu pour cela. Mais plutôt parce que par les temps qui courent plus encore qu'à l'accoutumée, aucune fédération ne serait prête à cracher sur les sommes précédemment évoquées...

