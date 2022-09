RUGBY. Tournoi des 6 Nations. Le nom des joueurs bientôt floqués sur les maillots ?

Selon les informations du Times, les maillots des nations du Tournoi pourraient être floqués avec le nom des joueurs en 2023. Certains sont pour et vous ?

Le site anglais du Times nous apprend cette semaine que les maillots du XV d'Angleterre pourraient être floqués avec les noms des joueurs pour la première fois lors des tests de novembre "dans le but de promouvoir les stars du jeu auprès d'un public plus large." L'idée serait revenue plusieurs fois sur la table lors de réunion entre les fédérations du Tournoi. La RFU ne serait pas contre l'idée. Deux autres nations seraient également partantes sans qu'on sache de qui il s'agit. L'Angleterre pourrait franchir le pas dès cet automne lors de la réception du Japon, de l'Argentine, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. Deux opinions s'opposent sur le sujet.



Ceux qui estiment qu'imprimer "un nom au dos contredirait les traditions du rugby selon lesquelles aucun individu ne devrait être placé au-dessus de l'équipe." Et les autres qui considèrent que c'est un pas qu'il faut franchir dans le développement du rugby. Ils pensent que les fans occasionnels et les enfants seraient plus à même de s'identifier aux joueurs et à la reconnaître s'ils peuvent voir leurs noms sur les maillots lorsqu'ils regardent les matchs à la télé, sur les réseaux sociaux et bien évidemment dans les stades. Ce serait à n'en pas douter un plus pour la vente de maillotz. On imagine déjà les jeunes supporters s'arracher des maillots du XV de France floqués Antoine Dupont lors de la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. Ce pourrait également être une source de revenus supplémentaires pour les rugbymen concerncés.



On rappellera néanmoins qu'au rugby, il n'est pas rare de voir les joueurs changer de postes. Ce qui pourrait être un frein. Damian Penaud peut ainsi évoluer à l'aile comme au centre. Romain Ntamack est à fois ouvreur et centre par ailleurs. Le Times indique qu'il y aura de nouvelles discussions dans les semaines à venir. Les fédérations seront autorisées à prendre une décision individuelle pour les tests d'automne. En ce qui concerne le Tournoi des 6 Nations 2023, un vote à l'unanimité sera nécessaire. Ce ne serait cependant pas une première. En 2008, le Pays de Galles, vainqueur du Grand Chelem, avait floqué les noms des joueurs dans le dos des maillots