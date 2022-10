Coupe du monde. Le rugby doit-il s'inspirer du Super Bowl et de son célèbre show à la mi-temps ?

Michael Yormark, président de Roc Nation Sports, estime que le rugby doit proposer de nouvelles choses, notamment lors de la Coupe du monde avec un show comme au Super Bowl.

Onze mois et une poignée de jours, c'est tout ce qui nous sépare de la Coupe du monde 2023 et d'un match d'ouverture dantesque entre l'équipe de France et les All Blacks. Le spectacle promet d'être grandiose et la fête sera au rendez-vous dans les stades et en-dehors. Mais d'aucuns pensent qu'elle pourrait être encore plus belle en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, et notamment au football américain. On ne parle pas ici de copier certaines règles, mais d'imiter l'un des événements les plus vus dans le monde : le Super Bowl. Michael Yormark, président de l'agence de talents Roc Nation Sports de Jay-Z, qui représente notamment Cheslin Kolbe, l'international anglais Maro Itoje et le capitaine sud-africain Siya Kolisi, est convaincu que le rugby "est "à un point de rupture en ce moment" sur certains marchés" comme l'explique le site sportspromedia. Invité à parler à Londres lors de la conférence des entreprises sportives Leaders Week, il estime que la Coupe du monde 2023 doit servir au rugby pour entrer dans une nouvelle ère. Notamment en terme d'audience et de supporters en intéressant un public plus large. RUGBY. COMPLÉTEZ : pour Cheslin Kolbe, le favori de la Coupe du monde c’est ___On le sait, le rugby, de par son histoire et ses règles, a parfois été considéré comme une discipline réservée à une certaine élite. Pourtant, elle se veut ouverte à tous sur le pré. Cependant, elle peine à conquérir de nouveaux territoires en ce qui concerne ses fans. En prenant l'exemple du Super Bowl en NFL avec son célèbre "half-time show", il explique que grâce à ce genre de spectacle, le football américain, qui n'est pas le sport le plus simple au monde, parvient à séduire une audience bien plus large. "Les gens en général sont maintenant intéressés par le spectacle de la mi-temps… donc ce show va amener les fans occasionnels de sport mais aussi ceux qui ne suivent pas le sport vers la NFL." Michael Yormark confie qu'il en aurait discuté avec le comité d'organisation de France 2023 :

Nous avons discuté avec le comité d'organisation de la possibilité d'organiser un événement d'ouverture majeur, quelque chose de perturbateur, d'inattendu, qui bouleverserait le sport. Maintenant, ils n'étaient pas réceptifs à 100%, mais s'ils avaient dit "oui, faisons ça", cela aurait été un moment brillant pour le sport.

Pour l'heure, pas de Beyoncé ni de Eminem avant la finale de la Coupe du monde ou bien à la mi-temps. Mais ça ne veut pas dire que l'idée est remisée au placard. En France, la LNR organise depuis plusieurs années un concert après la finale du Top 14. De son côté, la Premiership entend également s'inspirer du Super Bowl pour sa finale. "Nous ne pouvons pas avoir peur d'essayer des choses différentes, ajoute Yormark. Ce que nous devons faire maintenant, c'est commencer à répondre aux besoins de ce nouveau public potentiel. Comment pouvons-nous les impliquer ? Parce que c'est ce qui va rendre le sport plus viable commercialement. C'est ce qui va augmenter les revenus. Et c'est ce qui va permettre au sport de se développer." Si France 2023 ne prend pas ce tournant, le comité d'organisation américain du Mondial 2031 pourrait, lui, innover dans ce sens. L'arrivée dans le rugby de gros investisseur comme CVC pourrait convaincre les décideurs de se laisser tenter. À titre informatif, le show de la mi-temps du Super Bowl 2022 a attiré 103,4 millions de téléspectateurs. Coupe du Monde 2023. Une 10e édition de tous les records qui marquera les esprits