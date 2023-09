RUGBY. Romain Ntamack n'est plus ''fils de'', Emile est devenu ''père de''

Découvrez les talents du XV de France un par un pendant ce Mondial. Aujourd'hui, penchons-nous sur l'intelligence émotionnelle de Romain Ntamack.

Au rugby, il arrive que certains joueurs incarnent involontairement les valeurs exemplaires de ce sport imprégné de bravoure et de ténacité. Romain Ntamack, le demi d'ouverture de Toulouse et du XV de France, illustre de manière remarquable l'intelligence émotionnelle qui inspire de nombreux rugbymen lors de leurs performances sur le terrain.

Un 6ème sens rare

L'intelligence émotionnelle est la capacité à percevoir, comprendre, maîtriser et exprimer une émotion, mais aussi à distinguer et décoder une émotion chez l'autre. Cette aptitude trouve en Romain Ntamack un exemple éloquent. Il a probablement une disposition unique à identifier ses propres émotions, celles de ses coéquipiers et adversaires, les faisant jouer à son avantage. Sa compréhension profonde de ses émotions l'aide à maintenir une concentration inébranlable, même sous pression. En canalisant habilement ses émotions, il booste sa motivation, fait preuve de sang-froid, et entraîne derrière lui l'équipe dans les moments cruciaux, comme nous le verrons plus bas. Sa maîtrise émotionnelle témoigne d'une maturité rare, faisant de lui un atout précieux pour toute rencontre.

Malgré sa blessure, l'importance de ce joueur pour notre équipe nationale est une victoire à plus d'un titre pour le Toulousain au parcours exemplaire depuis son plus jeune âge. En effet, pas facile d’être le fils de l’une des plus grandes légendes du XV de France. Romain Ntamack, a dû prouver sa valeur, peut-être plus que les autres, car les attentes étaient forcément décuplées ! Arrivé en première division sous l’ère Novès, le jeune Romain a franchi les étapes une par une, en gagnant une place dans l’équipe professionnelle, puis dans le XV de départ. Fort de très bonnes prestations en club, et dans les équipes de France jeunes avec qui il a été champion du monde en 2018, les portes du XV de France se sont naturellement ouvertes. Avec les Bleus, l’histoire d’amour a ainsi commencé en 2019, et depuis 4 ans, notre équipe nationale est poussée par une génération dorée, dont Romain Ntamack est un leader.

En club, le succès du bonhomme impressionne. Avec Toulouse, Ntamack rafle tous les titres possibles, européens, comme nationaux, à trois reprises. En équipe de France, il remporte également le Tournoi en réalisant le Grand Chelem en 2022, une première depuis 10 ans. Associé à Antoine Dupont en club et en équipe de France, ce tandem est probablement en ce moment la meilleure charnière du monde. C’est aussi la combinaison la plus capée. À seulement 24 ans, époustouflant.

La force de caractère et le talent du Toulousain lui assurent un avenir prometteur dès son retour sur les terrains

En effet, au fil des saisons, la valeur de Ntamack a été prouvée sur des rencontres à tension, que ce soit sûr des matchs internationaux ou en phases finales. Son sang-froid, son calme et sa patience, en font une arme redoutable. Un élément fiable, sur qui on peut compter.

Cette saison, Ntamack a une fois de plus été au centre des intérêts avec son club, et figure même comme le joueur le plus utilisé par Ugo Mola. Il aura joué 26 matchs, dont 26 titularisations toutes compétitions confondues.

Néanmoins, le meilleur souvenir de cette dernière saison est sans aucun doute possible la finale du championnat de France, qu’il a éclaboussée de son talent. Lorsqu’on parle d’intelligence émotionnelle, nous évoquons la capacité de gestion interne, et à sortir le geste juste dans les moments les plus intenses psychologiquement

Rappelez-vous, les Toulousains étaient malmenés dans cette finale face à La Rochelle, récent champion d'Europe. Ces derniers étaient revanchards de la finale perdue en 2021 face à ces mêmes Toulousains. Pas forcément à son avantage durant la partie, Ntamack n’arrivait pas à trouver de solutions, à l'image de l’ensemble de ses coéquipiers. À 10 minutes de la fin, le demi d’ouverture manque même de mettre le ballon en touche, après une pénalité, proche de la ligne d’en-but Rochelaise. Cependant, il ne faut pas enterrer trop vite un tel champion ! À 2 minutes de la fin du match, sur un ballon de récupération, Toulouse poussait autant que possible pour marquer un essai, seule chance de dépasser La Rochelle au score (22-26).



Lors d’une énième attaque au large, le centre maritime Seuteni monte en pointe sur Ntamack, qui se décale sur le temps de passe avant de sentir le coup parfaitement. Feinte de passe, raffut, accélération et 60 mètres plus tard, un essai magnifique. L’ouvreur du XV de France venait de réaliser l'une des plus belles actions de l’histoire des finales du championnat de France, devant un Stade de France en fusion. Élu homme du match, Ntamack a offert sur cette action le 22ème Brennus à Toulouse. Souhaitons-lui désormais un bon rétablissement, lui qui s'est récemment fait une rupture des ligaments croisés du genou. Son absence sera un véritable vide pour nos Bleus.





