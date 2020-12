Le Top 5 des acteurs du rugby qui ne passeront pas le Nouvel An ensemble

Cette année a donné lieu a de nombreux chamaillages en règle, ou pas d'ailleurs. L'occasion pour nous de vous les condenser en ce dernier jour de 2020.

En ce dernier jour de l'année, pluvieux qui plus est, on voulait vous réchauffer un peu le coeur et l'esprit. Amis rugbymen/philes, quand l'air est glacé, quel est le meilleur moyen de faire monter la température sur un terrain afin de se dégourdir les mains ? Une bonne échauffourée, bien sûr ! En cette fin 2020 morose autant qu'en l'absence du rugby amateur, on a donc décidé de vous concocter une liste des acteurs de notre sport qui ne passeront pas le réveillon du jour de l'An ensemble. Un petit top 5 des familles à déguster sans modération. Comme les fruits de mer du repas de Noël.

Les forcénés agenais

Non contents d'avoir vécu une année 2020 encore pire que la moyenne, certains Agenais ont peut-être un peu perdu la raison lors de leur récent voyage en Italie, ou complétement pété une durite, c'est selon. L'alcool présent et les conditions aidant, certains éléments en étaient donc venus aux mains en plein milieu de l'aéroport de Trévise il y a deux semaines, sous les yeux d'un staff médusé. Etant donné que la boisson est généralement plutôt la bienvenue la soirée du 31, et que Jeff Fonteneau doit soupirer à l'idée de faire une nouvelle fois office de shérif, on compte sur les joueurs du SUA pour bien choisir leurs invitations ce soir. Et se ressaisir en 2021 !

On connaissait les Sud-Africains et leur fort penchant pour le chocolat, mais on ne savait pas qu'ils pouvaient aller jusqu'à chercher des noises à leurs coéquipiers. Il y a quelques semaines, probablement un peu trop impatient de débuter la nouvelle saison européenne tambour battant, Eben Etzebeth s'est donc chargé de montrer au jeune Julien Ory qui était le patron lors de l'échauffement. Si l'enfant du Brusc ne s'est pas démonté devant les 2m03 du Springbok, on pense qu'il cherche encore à comprendre quelle mouche avait piqué son deuxième ligne. La tension est depuis retombée mais parce qu'ils ont tous deux des tours de bras flirtant avec les 50 cm, on demandera tout de même à l'encadrement toulonnais d'éviter de faire passer ces deux golgoths ensemble. Histoire d'éviter que la Rade ne connaisse un séisme de magnitude 6 ce soir.

Damian Penaud et Seby Daddy

Non, Damian Penaud n'est pas un féru de noises, de marrons et autres pains gourmands. Pas sur le terrain en tous cas. Le prodige clermontois est plutôt un adepte de la paumette, des courses chaloupées et des essais que tu ne pensais possibles que sur la Playstation. Et ça lui réussit bien. Mais comme tout rugbyman qui se respecte, l'ailier aux 17 sélections n'aime pas vraiment les petits fanfarons qui se la jouent roi du monde sur les réseaux. Dans un élan de coup de sang allié à une pointe d'immaturité, l'Auvergnat de 24 ans avait donc quelque peu menacé le candidat de télé-réalité Sébastien Dubois, alias Seby Daddy, via Instagram. Lequel avait faillit tacher son pantalon en entendant ses mots.

Après quelques remontrances du staff des Bleus pour cette "practice communication" exécrable, la situation s'est tassée. Mais pour échapper à toute perte de sang froid de "Dam", on lui conseillera de ne passer cette soirée du 31 à Dubaï, où réside son presque ami. Il serait bête que ce dernier fasse un malaise rien qu'en voyant Penaud à 100 mètres du Burj Khalifa.

Paul Goze et Bernard Laporte

Entre les différents acteurs du panel politique en France, c'est la distansion la plus totale par les temps qui courent. Au rugby, entre la Ligue et la Fédé ? Eh bien c'est un peu pareil. Quand l'un dit "blanc", l'autre dit "noir", et inversement. Mais cette année, les désaccords sont allés encore plus loin qu'à l'accoutumée. Ces derniers se sont transformés en une guéguerre sur fond de politique électorale, puis en une affaire quasi personnelle au moment de trouver un amendement à la convention LNR-FFR à l'automne. Un véritable crépage de chignons entre deux des personnalités les plus importantes du rugby français. On repassera pour l'image.

Depuis, d'autres événements un peu plus sérieux sont passés par là et, in fine, les deux grandes instances de la balle ovale hexagonale seraient sur le point de d'avoir trouvé un accord qui satisferait les deux parties. Si le Nouvel An représente une belle occasion pour les deux caciques de définitivement ratifier le bout de papier, on ne voudrait pas que la soirée parte en biberine si l'un ou l'autre déclare que les petits fours sont trop cuits. Par acquit de conscience, vous, amis en commun, respectez la réglementation des 6 personnes et, en sus, ne les invitez pas à la même soirée !

Cheslin est blessé, pour le plus grand bonheur de Jacob. C'est vrai, après avoir fait des tests PCR en milieu de semaine, les ailiers du circuit mondial avaient prévu de se réunir ce soir pour une soirée des plus formelles. Mais en début de mois, le feu follet du Stade Toulousain avait encore humilié son homologue d'un appui dont il a le secret, envoyant Stockdale quasiment dans la balustrade sans même s'excuser. Toulouse avait gagné là-dessus et l'ailier de l'Ulster était apparu très agacé de se faire ridiculiser de la sorte par un petit bonhomme qui lui rend 20 cm et 20 kilos. Depuis, le finisseur irlandais ne dormait plus depuis une semaine à l'idée de devoir côtoyer son bourreau durant toute la soirée marquant la nouvelle année. Heureusement pour lui, on vous le disait, Kolbe est touché au doigt et ne se rendra donc pas à ce banquet prévu dans un lieu tenu secret. Un soulagement pour toute l'Irlande du Nord, qui craignait de voir son ailier se faire une cheville lors d'un éventuel battle de danse trop animé face au Sud-Africain.

