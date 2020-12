Quand Eben Etzebeth agace les supporters sud-africains

Avec son accrochage avec Julien Ory avant le match face à Sale, Eben Etzebeth a agacé les supporters des Sprinboks qui l'ont fait savoir.

C'est une image qui avait fait le tour des réseaux de part sa singularité et le caractère des deux joueurs concernés. Il y a dix jours, alors que le RCT recevait les Anglais de Sale pour son entrée en lice en Champions Cup cette saison, Eben Etzebeth s'était assez sèchement empoigné avec le flanker Julien Ory, hors groupe ce jour-là. Lors de l'échauffement d'avant-match, le deuxième ligne sud-africain avait violemment tiré par le maillot son partenaire, le ramenant à sa portée pour mieux lui lancer un regard noir et tenter de l'intimider. Si l'aura d'Etzebeth et la vaillance d'Ory ne sont plus à démontrer, la scène avait un peu interpellé de part son ridicule. Sur un maul, le jeune troisième ligne toulonnais faisait juste son job en s'agrippant au maillot de son vis à vis et la réaction épidermique d'Etzebeth - celle d'une star du rugby mondial voulant, de colère, montrer qui était le patron à un minot de la Rade de 24 ans - avait étonné.

Si l'on connaît tous le caractère bien trempé du Springbok aux 85 sélections et les nombreux accrochages qui ont fait sa réputation, une attitude du genre nous avait quelque peu surpris. Malgré des coéquipiers médusés, nous avions décidé de ne pas relever devant la furtivité et la futilité de l'action. Mais les supporters Springboks l'ont fait pour nous. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à écrire qu'il "y a trop de colère chez ce mec" ou encore qu'il "devrait se détendre" et que "c'était une action défensive faite par un garçon de 1m50", comme le rapporte RugbyPass.

Au vrai, Julien Ory n'est pas le tendre que son visage poupon veut bien faire croire et mesure 1m78. Mais face aux 2m03 de "l'éxécuteur", l'image paraissait en effet impressionnante. Toujours est-il que cela n'a pas plu aux twittos sud-africains, auprès de qui le capital sympathie d'Etzebeth a déjà été quelque peu erronné par des affaires extra-sportives qui ont défrayé la chronique au sein de la nation arc-en-ciel... Notez qu'en suivant, Eben a subit petite commotion face à Sale et a dû observé une période de repos. Il devrait néanmoins être du choc face à Clermont, dimanche à 21h.