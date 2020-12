Eben Etzebeth fait du lancer de marteau avec Etien, et ce n'est pas joli [VIDEO]

Le Stade Français Paris s'est imposé d'un point face à Toulon, après son revers également d'un point face au LOU.

Le Stade Français recevait ce dimanche soir Toulon dans un match à la saveur particulière avec un hommage à Christophe Dominici, enfant de la Rade et adulte de Jean Bouin. Le joueur est passé par les deux clubs durant sa carrière en marquant autant les esprits que les essais. Paris, vaincu d'un point la semaine dernière face au LOU (20-19), souhaitait continuer sur sa lancée d'équipe difficile à manœuvrer.

Les Toulonnais sortaient de 4 victoires sur 5 déplacements, un morceau. Le match était pourtant aux couleurs rouge et noir avec un rythme imposé par les coéquipiers de Sergio Parisse, désormais toulonnais. Ce dernier a même inscrit un essai en force face à ses anciens camarades. Joris Segonds, ouvreur montant et monté d'une capacité au pied quasi-létale, a inscrit un nouveau drop cette saison. Si la victoire ne s'est jamais décidée, c'est finalement le Stade Français Paris qui s'est imposé d'u petit point (24-23) et point désormais à la 6e place, devant son adversaire du jour.

Mais le geste du match revient à Eben Etzebeth pour un "plaquage" projeté sur l'ailier Lester Etien. Débordant le long de la touche, le seconde ligne springbok envoie le Parisien en touche d'une manière peu rugbystique. Le joueur se retrouve 6 mètres plus loin, derrière les panneaux publicitaires. Le joueur devrait être cité pour son geste dangereux et inutile, mais pas pour son lancer de marteau.