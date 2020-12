Kolbe renvoie encore Stockdale chez lui sans se doucher avec son appui légendaire [VIDÉO]

L'ailier sud-africain Cheslin Kolbe a été décisif pour le Stade Toulousain avec un doublé face à l'Ulster en Champions Cup.

Ce vendredi soir, le Stade Toulousain a parfaitement débuté sa campagne européenne 2020/2021 en allant s'imposer sur la pelouse de l'Ulster. Les hommes d'Ugo Mola ont bien failli connaître une fin cruelle lorsque Médard a été exclu à dix minutes de la sirène. Mais ils ont tenu bon. Tout avait pourtant mal débuté sous la pluie de Belfast avec deux essais encaissés coup sur coup par Herring (13e) en force et Madigan (16e) après un superbe mouvement au large. Mais Toulouse a pu compter sur ses cadres pour faire la différence. Kolbe et Dupont ont fait la différence grâce à leurs cannes de feu pour ramener le Stade dans la partie et même mener à la pause (12-14).



Et si Herring a répondu à Arnold pour son doublé avant l'heure de jeu, ce sont bien les visiteurs qui ont eu le dernier mot. Avant la pénalité de Ramos, le Sud-Africain Kolbe a lui aussi frappé une seconde fois en victimisant encore Jacob Stockdale. Déjà déposé par le champion du monde il y a quelques semaines en quart de finale de la Champions Cup, l'Irlandais a subi à nouveau l'appui dévastateur de l'ailier toulousain. S'il a réussi à le déstabiliser, il n'a pas été en mesure de totalement stopper son avancée. La légende raconte que Stockdale est directement rentré chez lui sans se doucher après cette nouvelle mystification. Kolbe, lui, a été élu homme du match. Mais c'est la performance collective du Stade Toulousain qu'il faut saluer. Crédit vidéo : beIN SPORTS France