Le rugby, simple curseur d’ajustement pour son diffuseur historique ?

Suite à l'accord entre Canal + et la ligue de football, le rugby professionnel se retrouve obligé de changer ses horaires. Une fois plus l'ovale passe après le ballon rond.

Je me préparais à faire un billet sur la disparition de Jean-Pierre Bastiat, ce géant de notre sport trop tôt disparu. J’avais retrouvé au fond des archives de ma petite bibliothèque google, un article de Jean Lacouture paru dans le Monde du 08 mai 1973 quand Dax avait battu le grand Béziers en 1/2 finale du championnat avec un essai de l'enfant de Pouillon. Et puis non, la nouvelle est tombée, brute, factuelle, sans appel : Canal+ a choisi retransmettre le match OM - PSG de dimanche soir ! Exit le Racing 92 - La Rochelle prévu le même jour, à la même heure, recasé à 14h15 au lieu de prime time prévu. RUGBY. Plus de Top 14 le dimanche, découvrez les nouveaux horairesLe rugby est ramené à sa place : une simple variable d'ajustement du football-roi, que les chaînes de télé déplacent au gré des audiences et du point médiamétrie. Les téléspectateurs de l'ovale peuvent râler, peu importe, ils ne pèsent pas lourd à côté des amateurs du ballon rond. Ils devront s'adapter et modifier leurs habitudes prises depuis le début de cette nouvelle saison. Ils connaissent les règles du jeu, ils se sont toujours conformés aux horaires changeants de son diffuseur historique, tributaire des désidératas de la ligue de football. De plus, on imagine mal Eric Bayle défendre, auprès de son patron, le dossier du rugby, après le calamiteux Stade Français - Castres du week-end dernier, où semble-t-il les joueurs castrais voulaient justifier auprès de leurs nombreux détracteurs tout le mal que l'on pense d'eux. Ce qu'ils ont parfaitement réussi au-delà de toutes les espérances…

Avec Didier l'embrouille et Jojo la mornifle au cœur du jeu, ils n'ont cessé de démontrer que l'adage voulant que le rugby soit un sport de voyous joué par des gentlemen était vraiment et malheureusement galvaudé. Après ce premier coup de râpe au contrat, c'est Jarnac qui s'est invité au bal. Le foot en mal de diffuseurs, depuis ses déboires avec Mediapro, a réussi à trouver un terrain d'entente avec Canal. Il était dorénavant clair que le rugby devrait revoir ses jours de diffusion et ses cases horaires, Emmanuel Eschalier DG de la LNR l'a déjà digéré, affirmant dans l'Équipe du 05 février : "on va trouver des solutions pour combiner les programmations de la ligue 1 et du Top 14 en conservant une exposition de grande qualité pour le rugby". Le samedi sera donc le nouveau jour consacré exclusivement au rugby, CRC compris, le dimanche disparaît des radars. Le jeudi garde son match de Pro D2, le vendredi conserve le match avancé de Top 14.

Le rugby est un sport régionaliste, loin d'avoir l'universalité du football, voire du basket et son produit phare, la NBA. Il parvient malgré tout en Europe, notamment en France à avoir une audience nationale et une large exposition télévisuelle tout au long de l'année, entre le Top 14, la coupe d'Europe et les matchs de l'équipe de France, ces derniers diffusés la plupart du temps sur les chaînes historiques, France 2 pour le Tournoi, TF1 pour la Coupe du monde. Mais le rugby est au football, ce que la pelote basque est au tennis, un sport de balle au rayonnement limité. Il est joué principalement dans les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne et membres du Commonwealth ; l'empire britannique; inventeur de tous les sports ou presque, a essaimé sa culture sportive dans tout son royaume, du foot au cricket en passant par le rugby et la boxe, anglaise cela va de soi.

Au regard de ce statut, le rugby sera toujours le faire valoir du foot-business, il se contentera des miettes que ce dernier voudra bien lui laisser et s'en satisfera, bien heureux de son sort, d'autres s'en sortent plus mal, soyons objectifs. Pour que le rugby français ne soit plus, ou soit plutôt, de moins en moins cette ressource utilisée par un agent économique (Canal +) pour réduire un déséquilibre passager (Mediapro) entre les moyens dont il dispose et les engagements qu'il a contractés, il faut hausser le niveau du produit :

Equipe de France victorieuse (Tournoi des VI nations, Coupe du monde)

Stars reconnues et médiatisées (pour que Chabal ne soit plus la seule vedette du rugby connu au-dessus de la Garonne)

Un jeu attractif et lisible pour le grand public (les accros resteront toujours, même après un Stade Français - Castres pitoyable)

Alors là, peut-être, même si l'on sera toujours derrière, le rugby ne sera plus cette variable d'ajustement que l'on bouge au gré des besoins publicitaires, des envies convergentes des chaînes et des directeurs de programmes, sans que nous, téléspectateurs lambda, nous ayons notre mot à dire, de toute façon on ne nous le demande pas, ainsi va la vie de l'ovale à la télé, tout change mais rien ne change ; surtout pas le joli sourire corporate d'Isabelle Ithurburu et ça c'est déjà une victoire sur Pierre Ménès...