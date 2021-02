RUGBY. Plus de Top 14 le dimanche, découvrez les nouveaux horaires

La Ligue nationale de rugby a dévoilé les nouveaux horaires du Top 14 pour la suite de la saison suite à l'accord entre Canal + et la LFP.

C'était la question du moment suite à l'accord trouvé entre Canal + et la Ligue de football professionnel : ou caser le rugby ? Le Top 14 avait notamment récupéré en grande pompe l'horaire du dimanche soir depuis le début de la saison. Cela n'aura pas duré puisque la Ligue 1 est à nouveau programmée en prime time ce jour-là mais aussi toute l'après-midi sur Canal + sans oublier le samedi soir. Quelle place pour l'ovalie dans tout ça se demandent les supporters. Dans un communiqué publié ce samedi, la LNR a fait la lumière sur les nouveaux horaires. Il n'y aura donc plus de Top 14 le dimanche. Désormais, le rugby, c'est principalement samedi après une première rencontre diffusée le vendredi soir sur CANAL+ SPORT ou CANAL+ PREMIUM, qui est le nom de Canal +. "Cette reprogrammation permet de conserver l’exposition d’envergure du TOP 14 et de la Ligue 1, et de garantir de grandes soirées sportives pour les abonnés de CANAL+", peut-on lire dans le communiqué. Qu'en pensez-vous ?

Vendredi :

20h45 - Prime Time - Match sur CANAL+ SPORT ou CANAL PLUS SPORT WEEK-END

Samedi: