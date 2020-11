Le retour du public dans les stades n’est pas envisageable avant 2021

Ce mardi, le gouvernement a confirmé le maintien du huis clos pour le sport en France jusqu'à la fin de l'année 2020.

Une réunion très importante en visio-conférence avait lieu ce mardi entre différents acteurs du monde sportif et le gouvernement dont le président Emmanuel Macron. Au centre des discussions, la situation précaire des clubs professionnels au niveau économique à cause du huis clos imposé par l'État. Selon Ouest France, il a été décidé que le public ne pourrait pas revenir dans les stades au mois de décembre. Ce n'est pas envisageable compte tenu de l'évolution de la pandémie en France. Le mois de janvier 2021 est pour le moment ciblé pour un retour des spectateurs mais avec une jauge en place comme c'était le cas avant le reconfinement. À la différence cette fois-ci qu'elle pourrait être proportionnelle à la capacité des enceintes. Une nouvelle qui pourrait permettre au XV de France de jouer devant des milliers de supporters lors du Tournoi 2021.

Cette idée avait été évoquée il y a plusieurs semaines déjà, notamment par le président de l'USAP, et qui permettrait aux clubs disposant de grands stades de faire entrer plus de 5 000 personnes. Et donc de dégager des revenus lors des rencontres à domicile. Des formations comme Clermont évoquait des pertes estimés à plusieurs millions avec un huis clos jusqu'à la fin de l'année 2020. En attendant de retrouver leur public, les formations professionnelles ont grandement besoin de l'aide financière de l'État. Une aide qui tarde à venir et dont le montant n'a pas été encore clairement annoncé. La LNR a estimé à près de 200 millions le coût du huis clos pour le rugby pro durant la moitié de la saison.