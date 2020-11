Pas de supporters lors des matchs du XV de France avant l'automne 2021 ?

Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte a laissé entendre que les matchs des Bleus du Tournoi 2021 se joueront à huis clos.

Le retour des supporters du XV de France dans les stades ce n'est pas pour 2020. Ce mardi, le président de la FFR Bernard Laporte a avancé que les deux matchs des Bleus à Saint-Denis dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2021 devraient avoir lieu à huis clos. Un manque à gagner qui va s'ajouter aux pertes de 2020 entre la billetterie et les hospitalités. En effet, les rencontres face aux Gallois et aux Irlandais se sont déroulées dans une enceinte vide. Il en sera de même face à l'Italie dans le cadre de la Coupe d'Automne des Nations. Tandis que le match face aux Fidji à Vannes a été annulé. "Le manque à gagner va être de 34 millions d’euros pour la Fédération Française de Rugby. Je le répète, c’est un tiers de notre budget. On a 300 salariés. C'est une entreprise", fait remarquer Laporte via France Inter. Des pertes qui auront également un impact sur les formations du monde amateur.

.@BernardLaporte_ sur les 120 millions d'euros de relance pour le monde du #sport : "C'est pas suffisant. Si demain une fédération tire le rideau c'est dramatique" #confinement #le79inter pic.twitter.com/IKXfr6Rduu — France Inter (@franceinter) November 17, 2020

Laporte, comme les présidents des clubs professionnels, en appelle à une aide financière du gouvernement. A la FFR, on espère qu'une jauge à 5 000 spectateurs pourra être mise en place pour les deux seules rencontres à la maison des Tricolores dans le 6 Nations 2021 face à l'Ecosse et au Pays de Galles. "On veut être beaucoup plus considéré. Quand on annonce vingt milliards pour la culture et 120 millions pour le sport, on a l'impression de ne pas exister", lance le président de la Fédé via L'Equipe. Ce qui pourrait éventuellement aider les Fédérations, c'est un report de quelques semaines du Tournoi des 6 Nations 2021. Une option à l'étude.