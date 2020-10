6 Nations - Retarder le début de l'édition 2021 ? C'est une option à l'étude

Les organisateurs des Six Nations envisagent de repousser le début du 6 Nations 2021 afin de permettre aux matchs d'avoir lieu avec du public.

Le Tournoi 2020 n'est pas encore terminé que les organisateurs du 6 Nations sont déjà tournés vers l'édition 2021. Dans les colonnes du Times, le directeur général de la société en charge de l'organisation du tournoi, Ben Morel, explique que tous les scénarios sont à l'étude. La pandémie de Covid-19 a eu un énorme impact sportif et financier sur la compétition. Les fédérations ont été énormément impactées. En Angleterre, on a été contraint de licencier pour économiser de l'argent alors que les pertes sont estimées à plus de 150 millions d'euros. En crise, la fédération anglaise de rugby va licencier plus de 100 personnesPour renflouer les caisses, il faut qu'il y ait du public dans les stades. "Nous avons besoin du retour des fans", lance Morel. Lequel précise que ce n'est pour le moment qu'une option parmi d'autres et non une annonce officielle. Rien ne garanti en effet que repousser le coup d'envoi du Tournoi 2021 sera la solution idoine. Pour l'heure, on se dirige vers des matchs à huis clos ou devant un nombre restreint de supporters pour terminer le 6 Nations 2020 mais également lors de l'Autumn Nations Cup. La Fédération anglaise espérait accueillir 20 000 fans à Twickenham, mais les récentes restrictions du gouvernement ont remis en cause la jauge comprise entre 25 et 33 % de la capacité maximale.