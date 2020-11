Vers une nouvelle baisse de salaire chez les pros à cause du huis clos ?

Le président Jean-Michel Guillon s'inquiète pour l'avenir de son club en raison des matchs de Top 14 joués à huis clos.

Clermont fait partie des clubs de Top 14 qui n'ont pas été touchés par le report d'un match à domicile. L'ASM compte une rencontre en retard, mais c'était un déplacement à Bordeaux-Bègles. Cependant, les Auvergnats sont désormais dans la même situation que tous les autres depuis le nouveau confinement et l'imposition du huis clos pour tous les matchs. C'est donc sans aucun supporter à Marcel Michelin que l'ASM recevra le LOU ce dimanche dans le cadre de la 9e journée. À La Montagne, le président Jean-Michel Guillon confie que son club va perdre 800 000 euros. Soit 200 000 de plus que lorsqu'il y avait 1 000 personnes dans l'enceinte auvergnate. Au total, cela représente deux millions de pertes depuis le début de la compétition. Une somme qui pourrait même doubler d'ici à la fin de l'année 2020. "Si rien ne bouge, on tient jusqu’à fin février. Après, on ne sait plus… "



Inquiétude dans les rangs clermontois face à une situation où ils n'ont aucun contrôle. L'espoir d'une aide de l'État a récemment pris du plomb dans l'aile lorsque le Ministère des Sports a réfuté l'avance de 40 millions pour le rugby pro. Il y a bien des discussions mais rien n'est encore officielle. Aux clubs d'essayer d'éviter le pire chacun de leur côté. Ainsi, pour limiter encore plus les dépenses, il n'est pas exclu qu'ils demandent encore un effort financier à leurs employés, et particulièrement les joueurs. "La question n’est pas encore abordée en interne, mais elle se pose sur les frais de fonctionnement, donc, oui, la masse salariale." À Clermont, ils ont déjà consenti à une baisse comprise entre 15 et 20 % après des semaines de négociations. Recours, limites, grève : les joueurs ont-ils le droit de refuser une baisse de salaire ?