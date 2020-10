Les clubs professionnels vont recevoir une aide de l'État mais ça ne suffira pas

L'État va apporter son aide au rugby professionnel à travers le versement d'une aide de plusieurs dizaines de millions. Mais c'est encore trop peu.

L'État a entendu l'appel à l'aide des clubs professionnels. Alors que la Ligue estime que les pertes pourraient s'élevaient à 180 millions si la moitié des matchs se jouaient à huis clos, et à 280 pour une saison entière, une aide de 40 millions va être débloquée. "Un premier versement de 70 % sera effectué vers la mi-novembre", annonce L'Équipe soit une trentaine de millions. Cependant, cela ne représente qu'une petite partie de ce dont ont vraiment besoin les clubs. Le geste est apprécié de la part des présidents mais ils estiment via RMC que c'est un pansement sur une jambe de bois. En effet, les formations n'ont pas la possibilité de faire entrer de l'argent via la billetterie mais ont toujours des charges à assumer. "Si on regarde l’aspect économique, c’était intenable à 5.000 spectateurs, catastrophique à 1.000 et encore plus abominable à huis clos", lance le président du LOU Yann Roubert. L'exonération de ces charges pourraient être une option mais il en existe d'autres.