Le BINGO de la reprise du TOP 14 : Toulouse qui gagne, la pépite et le scandale, combien de cases vas-tu cocher ?

C’est reparti ! La saison 2025-2026 du Top 14 va démarrer ce week-end, et on ne va pas se mentir : certains classiques ne changent jamais. Entre les surprises, les confirmations et les moments WTF, voici notre petit “Bingo de la reprise” à cocher entre deux matchs. Vous allez voir, vous allez forcément valider quelques cases.

Toulouse déjà au rendez-vous

TOP 14. La VRAIE raison pour laquelle le Stade Toulousain domine encore (selon Yoann Huget)Ils avaient laissé le Top 14 sur un triplé retentissant, et ils reviennent comme si de rien n’était. Même privé de quelques cadres, le Stade Toulousain déboule à Clermont avec l’assurance des grands. Jeu léché, automatismes déjà bien huilés, et un banc qui ferait rêver la moitié du championnat. Le genre de performance qui te rappelle qu’il va encore falloir aller les chercher, ces gars-là.

Le promu qui surprend tout le monde

Chaque année, on y a droit. Et cette fois encore, le promu ne fait pas de la figuration. Que ce soit en collant 25 points à un cador ou en sortant une défense de fer, il y a toujours ce petit moment où tu te demandes : “Mais ils sortent d’où ceux-là ?” Bienvenue en Top 14.

Premier blessé longue durée (aïe)

On le redoute tous, mais ça tombe chaque année : première tuile pour un cadre. Cheville qui tourne, croisés qui lâchent, ou simple KO impressionnant… Le retour du Top 14, c’est aussi ça. On serre les dents en espérant que ça ne tombe pas sur un de nos chouchous du XV de France. TOP 14. Moefana, Lucu, Buros, Cascade de blessures à l'UBB : quelle durée d'indisponibilité pour les internationaux ?

Polémique arbitrale dès la 65e

Un essai refusé, un rouge douteux, le premier carton orange, un arbitrage vidéo qui dure 4 minutes chrono… Et voilà X qui s’enflamme. Le Top 14, c’est aussi le plaisir coupable des débats de comptoir version numérique. À ce niveau, on est tous experts.

Tu t’es perdu dans les nouveaux maillots

Chaque année, c’est le même cinéma : tu zappes sur Canal+, et tu passes 10 minutes à deviner qui joue. Entre les maillots “away” fluo, les sponsors XXL et les designs improbables, t’as cru voir Perpignan… alors que c’était Castres. Bonus si t’as pesté à voix haute : “Mais pourquoi ils changent tout le temps, sérieux ?”

Une pépite qui affole tout le monde

''Je lui mets 18 ou 19/20 partout'' : ce coach de TOP 14 fait l'éloge d'un Tricolore (et ce n'est pas Dupont)Le petit jeune de 20 ans qui claque un essai de 60 mètres et met 3 défenseurs dans le vent ? Coché. Chaque reprise de saison offre son lot de révélations, et c’est clairement l’un des plaisirs les plus savoureux pour les amoureux du ballon ovale.