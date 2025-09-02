TOP 14. Moefana, Lucu, Buros, Cascade de blessures à l'UBB : quelle durée d'indisponibilité pour les internationaux ?

À quelques jours du coup d’envoi du Top 14 face à La Rochelle, l’UBB fait face à une vague d’absences. Moefana, Lucu, Buros et bien d’autres manqueront à l’appel.

L’été avait tout pour être radieux à Bordeaux. Après avoir soulevé la Champions Cup pour la première fois de son histoire et disputé une deuxième finale consécutive de Top 14, l’UBB abordait la saison 2025-2026 avec l’étiquette de prétendant sérieux. Mais la préparation a viré au cauchemar : Yannick Bru compte déjà une dizaine d’absents pour la réception de La Rochelle samedi soir.

Hécatombe au centre du terrain

Le coup le plus dur concerne Yoram Moefana. Touché à l’épaule droite contre Montauban, le centre international doit être opéré et sera indisponible trois mois. À 25 ans, l’homme aux 36 sélections venait de signer sa meilleure saison en carrière, en club comme avec les Bleus. Son absence pèsera lourd sur le collectif girondin et prive également le XV de France de sa présence pour les tests d’automne face à l’Afrique du Sud, aux Fidji et à l’Australie.

Autre perte majeure : Maxime Lucu. Le capitaine et maître à jouer s’est fait opérer du pouce et manquera environ deux mois de compétition. Sans son demi de mêlée, l’UBB perd son chef d’orchestre et son buteur. De quoi compliquer sérieusement l’organisation du jeu.

Et ce n’est pas tout. Romain Buros, victime d’une lésion au mollet, a dû déclarer forfait à la dernière minute lors d’un match de préparation. L’arrière espère revenir pour la troisième journée, face à Montauban, mais manquera le choc face à La Rochelle.

Encore du beau monde à l'infirmerie

Au centre, Rohan Van Rensburg est encore en phase de reprise, Pablo Uberti est également absent. Devant, Adam Coleman (pectoral) et Lachlan Swinton (genou) sont indisponibles, tandis que Ben Tameifuna et la recrue sud-africaine Jean-Luc Du Preez sont retenus en sélection.

Autant dire que l’effectif bordelais est amputé de plusieurs cadres à tous les étages. Yannick Bru va devoir faire confiance à ses jeunes et à ses doublures pour lancer la saison. L’idée d’un joker médical, notamment au centre, n’est pas écartée.

« L’hécatombe » n’est pas un mot trop fort. Mais si l’UBB a prouvé l’an passé sa capacité à surmonter les coups durs, il faudra dès samedi afficher le même caractère. Face aux Maritimes, le champion d’Europe n’aura pas le droit à l’erreur.