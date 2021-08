Top 14 - Tomas Lavanini, 3 choses à savoir sur le nouveau boucher auvergnat

L’ASM Clermont va pouvoir compter sur un renfort de choix cette saison. Le colosse argentin Tomas Lavanini fait partie des nouveaux en terre auvergnate.

Si l'ASM est habituée à accueillir des deuxièmes lignes distributeurs, l’arrivée de Tomas Lavanini va probablement dépasser ce qu'elle a connu jusqu'alors. Celui que Franck Azéma décrit comme un “un joueur de classe mondiale, qui figure parmi les spécialistes les plus reconnus à son poste au niveau international”, viendra accompagner et concurrencer les spécialistes du poste : Sébastien Vahaamahina et Paul Jedrasiak. Un poste auquel les jeunes jumeaux Lanen pourront également prétendre, Arthur Iturria et Jacobus Van Tonder peuvent également dépanner dans la cage.

Actuellement avec les Pumas pour préparer le Rugby Championship, le joueur de 28 ans ne connaîtra pas le début de championnat avec les clermontois. En attendant, on vous aide à mieux cerner ce joueur atypique à travers 3 points qu’il faut absolument connaître sur lui ! TRANSFERT. TOP 14. L'ASM s'offre le Puma Tomas Lavanini !

Racing 92 : Un petit tour et puis s’en va…

Le Pumas connaît déjà bien le championnat français. En effet, Tomas Lavanini a commencé sa carrière professionnelle en France. Au Racing 92, où il signe un contrat de trois ans en 2014. Il signe une première saison timide avec les ciels et blancs. Avec seulement 10 apparitions sur toute la saison, le joueur décide de ne pas prolonger son aventure francilienne. Les raisons ? Des règles de sélections qui avaient évolué en Argentine. En effet, le deuxième ligne alors âgé de 22 ans doit absolument rejoindre la franchise argentine des Jaguares si il souhaite continuer à porter le maillot de la sélection argentine. Il s’était exprimé auprès de Rugbyrama à ce sujet : “Je n'ai pas signé au Racing avec l'intention d'y rester qu'une saison. [...] Seulement, les règles de sélection en équipe nationale ont changé et il faut faire partie de la franchise argentine qui jouera en Super Rugby pour prétendre être retenu avec les Pumas. C'est seulement pour cela que je ne reste pas plus longtemps [...] Ma carrière internationale est très importante pour moi. Je suis encore jeune et je dois progresser un maximum.”

Il avait annoncé à l’époque qu’il serait peut-être amené à revenir en France plus tard dans sa carrière. Chose promise, chose due, Tomas Lavanini est de retour en Top 14.

Une carrière internationale en rouge et jaune

Si il y a bien une chose qui marque chez le seconde ligne argentin, c’est sa capacité exceptionnelle à se faire sanctionner lors des rencontres internationales. Même s'il est un bon sauteur en touche, l’ancien finaliste de Super Rugby est surtout connu pour son amour du combat. Un joueur rugueux dont l’activité va parfois (voir souvent) au-delà des limites acceptables sur le pré. A seulement 26 ans, il devient le joueur le plus sanctionné de l’histoire de l’Argentine avec son plaquage dangereux sur Owen Farrell qui lui avait valu un carton rouge lors de la Coupe du Monde 2019. Le palmarès du joueur dans ce domaine s’élevant à 5 jaunes pour 2 cartons rouges. Si aucun joueur n’a déjà reçu 3 cartons rouges au niveau international, le record de cartons jaunes lui est encore loin. Le capitaine de l’Australie, Michael Hooper, le détient avec 9 cartons jaunes dans sa carrière. Des records qui, on l’espère, ne seront jamais dépassés… Lavanini veut punir Owen Farrell mais c'est lui qui trinque avec un carton rouge [VIDÉO]

Cependant, les supporters clermontois peuvent souffler. Le sulfureux international argentin s’est toujours montré (un peu) plus discipliné en club qu’en sélection. Il compte actuellement 6 cartons jaunes pour une exclusion définitive. Un chiffre qui, s'il reste impressionnant, reste moins élevé par le plus grand nombre de matchs réalisés en club. Attention cependant à ce que les mauvaises manies ne traverse pas la Manche, 4 des 6 cartons jaunes obtenus dans sa carrière ayant été distribué lors de ces deux dernières saisons où il évoluait en Premiership chez les Leicester Tigers.

Un nouveau clermontois déjà bien impliqué !

On le sait, la saison a été longue. D’autant plus en Angleterre où la saison 2019/2020, arrêtée pour raison Covid, a empiété sur août et septembre 2020 afin d’aller à son terme. Avec ceci, Tomas Lavanini a eu le droit à une bien longue saison de Premiership ponctuée par plusieurs rencontres internationales et donc plusieurs déplacements laborieux à l’autre bout du globe. Pourtant, le seconde ligne Pumas était bien présent à la reprise clermontoise qui a eu lieu fin juillet. Une belle preuve d’assiduité car en plus du beau détour réalisé, il n’y était absolument pas obligé. Actuellement sollicité par la sélection argentine dans le but de préparer le Rugby Championship, il n’était censé arrivé en terre auvergnate qu’à compter du mois d’octobre. Les supporters de l’ASM peuvent donc se réjouir, le “petit” nouveau a l’air bien impliqué pour son retour en France.