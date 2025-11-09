‘‘Je ne peux l’admettre’’, l’Afrique du Sud peste contre l’arbitrage et le carton rouge lors du match contre le XV de France

C’est un sujet récurrent quand une équipe perd, ça en est aussi un quand elle gagne. Ce samedi 8 novembre, le XV de France n’a pas réussi à venir à bout des Springboks. Les Bleus se sont inclinés au Stade de France (17-32), alors qu’ils étaient en supériorité numérique. En Afrique du Sud, la raison de cet incident a fait l’objet de quelques débats.
Juste avant la mi-temps, Thomas Ramos s’empare du ballon et attaque la ligne adverse. À ce moment-là, le XV de France mène d’un petit point, sur le score de 14 à 13. Malgré sa malice, l’arrière toulousain trompe difficilement Cobus Reinach, qui parvient à faire poser un genou à terre à son adversaire du soir. Alors que le Toulousain est toujours droit, il subit une charge dangereuse.
En effet, le champion du monde Lood de Jager vient marquer Thomas Ramos avec son impact physique. S’il a ses bras décollés du corps, il met ostensiblement son épaule gauche en avant. C’est bien cette zone du corps du Sud-Afriacain qui atteindra Thomas Ramos en premier. Malheureusement, c’est la tête du Français qui recevait ce choc violent. Cette action a valu un carton rouge direct au joueur des Saitama Wild Knights.
Des légendes de l’Afrique du Sud râlent
Rapidement, certaines figures du rugby sud-africain ont réagi à cette action et à la sanction associée. Sur son compte X, l'ancien capitaine et champion du monde, John Smit (111 sélections), a avoué ne pas comprendre cette décision. “Rouge direct, sans visionnage (au bunker) ? Notre sport est en péril.[...] Cela fait deux semaines consécutives pour World Rugby, les supporters vont malheureusement perdre patience”, publie la légende des Springboks.
Sur un autre commentaire, il indique ne pas contester le fait que cette action ait été soldée par un carton rouge. L’ancien talonneur s’étonne surtout du choix d’Angus Gardner de ne pas faire appel au bunker, pour mieux analyser cette situation. John Smit n’a pas été le seul à réagir au sujet de cette action. Le meilleur joueur du Monde de l'année 2004, Schalk Burger (86 sélections), s’est indigné de cette décision, à la mi-temps, sur la chaîne sud-africaine qui diffusait la rencontre.
That’s two weeks in a row for WR, supporters will lose patience with this sadly— John Smit (@JohnSmit123) November 8, 2025
Au micro de SuperSport, il a marqué son incompréhension. “C'est le rouge direct qui me laisse perplexe.[...] Ce qui l'a fait sortir, c'est son épaule gauche. Ramos est à terre, on ne peut que compatir avec Lood. Si vous regardez cela en temps réel, ce plaquage se produit 90 fois par week-end. Et si vous ralentissez l'image, c'est juste qu'il a ramené son épaule gauche.[…] Souvent, vous le faites lorsqu'il y a déjà quelqu'un au plaquage ; c'est un instinct naturel. Vous ne la mettez pas en avant. Carton rouge direct ? Je ne peux pas l'admettre”, indique l’ancien des Saracens.
Pour rappel, l’arbitre de la rencontre a choisi de sortir un carton rouge direct, chose extrêmement rare depuis la mise en place du bunker, pour des raisons détaillées durant la rencontre. Ainsi, Angus Gardner a estimé que Thomas Ramos, qui avait un genou au sol, était déjà plaqué. Ainsi, il n’a pas considéré l’action de Lood de Jager comme un plaquage, mais comme une charge sur un joueur au sol. De plus, l’épaule du deuxième ligne était ostensiblement en avant, ce qui a amené l’Australien à penser que cet incident était intentionnel, en plus d’être dangereux.
BobKelso
Lancé plein fer, épaule en avant direct dans le cou de Ramos... Aucun doute sur la sanction.
J'espère qu'il se fera aussi lourdement sanctionner en commission. On attend qu'un joueur finisse tétraplégique sur ce genre de placage ?
Dans le genre crade, il y a aussi la poussette de Reinhardt sur l'essai de Penaud. Il plonge pour défendre, et une fois que les deux sont sortis de la zone du terrain on le voit pousser avec ses deux bras pour balancer Penaud dans les balustrades.. qu'est-ce qu'on attend là encore pour sanctionner ce type de geste. Penaud s'en plaint à l'arbitre de touche qui ne bronche pas..
paul67
C'est vrai quoi, si on peut même plutôt jouer "a la sudaf"(c'est à dire avec violence et limite des règles) sans tolérances ça va devenir n'importe quoi ! Il manquerait plus que le dopage soit interdit pour que le rugby Sud Africain s'effondre... Où va on ?
O'Livey
Titre un peu racoleur. C'est facile de trouver des types un peu bas du front. Pour avoir trainé un peu sur les forum en anglais avec une grosse présence sudaf, peu de monde était contre ce carton rouge. A la limite un peu d'étonnement quand au fait qu'il soit direct et pas un rouge de 20 minutes, mais dès le premier ralenti où on voit le bras verrouillé, pas grand monde a moufté. Autant j'ai pas été très convaincu par l'arbitrage dans le jeu courant où quelques décisions me semblent incohérentes (le grattage de Marx, des mêlée où les sudaf mettent les genoux au sol sans se faire pénaliser, Fickou qui se fait faucher en l'air sans conséquence alors que quelques minutes plus tôt, il se prend une pénalité pour avoir bousculé Etzebeth sur un coup de renvoi, quelques hors jeu franchement pédants, la seule pénalité du match où un plaqueur se sort pas assez vite contre Flament alors que le ballon est disponible), autant la gestion des deux gros accidents du match (ce rouge, ainsi que le jaune de LBB) a été excellente, et très bien expliquée/communiquée.
Pianto
Fickou ne se fait pas faucher en l'air, il se jette au point de chute du ballon alors qu'un sudaf attend la balle au sol. Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ce sudaf sur l'action (Willemse ?). Les genoux au sol, il ne les voient pas et l'arbitre vidéo les lui signale, il prévient du coup les pilards sudafs qu'ils ne doivent plus le refaire. Il fait pareil avec un français à un moment.
Dar-ouille
bien analysé, je plussoie ...
dusqual
gardner c'est un arbitre qui est plutôt tolérant sur ce qui est des faits de jeu habituellement. je vais pas pleurer parce que de jager a pris un rouge pour une épaule dans la tronche pleine balle.
Amis à Laporte
Oui, complètement ! Provocation délibérée de Ramos qui se met à genoux et la tête dans la trajectoire de l'épaule du Sudaf.
J'espère que la commission indépendante britannique annulera le carton de De Jager et citera Ramos pour jeu déloyal et simulation.
Gonze à l`eau t`es fada !
À vitesse réelle je ne suis pas sur que De Jager puisse s'arrêter parce que Ramos est à terre. C'est limite et c'est à l'arbitre de trancher et de prendre ses responsabilités ce qui lui sera reproché de toute façon d'un côté ou de l'autre.
Pianto
est-ce qu'il est autorisé de venir percuter un joueur avec l'épaule sans essayer de le prendre avec ses bras ?
Amis à Laporte
Quand t'es Sudaf ou Irlandais avec un bon arbitre, oui !
ginobigoudi
Bon... Angus Gardner n'est pas le n°1 à son poste pour queudchi. Son analyse de l'action est limpide. Les Burger & Co, kings de rien du tout, pleurnichent sur l'air de "on ne peut plus rien faire" digne d'une boucherie afrikaner, les pôvres...
Dar-ouille
Je cherche le nom du talonneur français qui s'était fait déchiré le visage à coup de crampons, en Sudafriquie, et son bourreau, qui était chirurgien lui avait fait une quarantaine (ou une trentaine) de points de suture ... du fair play SudAf
pascalbulroland
Tordo !