‘‘Je ne peux l’admettre’’, l’Afrique du Sud peste contre l’arbitrage et le carton rouge lors du match contre le XV de France
Victorieux du XV de France, l’Afrique du Sud célèbre une nouvelle preuve de sa domination sur la scène internationale, mais critique l’arbitrage de la soirée.
C’est un sujet récurrent quand une équipe perd, ça en est aussi un quand elle gagne. Ce samedi 8 novembre, le XV de France n’a pas réussi à venir à bout des Springboks. Les Bleus se sont inclinés au Stade de France (17-32), alors qu’ils étaient en supériorité numérique. En Afrique du Sud, la raison de cet incident a fait l’objet de quelques débats.

Juste avant la mi-temps, Thomas Ramos s’empare du ballon et attaque la ligne adverse. À ce moment-là, le XV de France mène d’un petit point, sur le score de 14 à 13. Malgré sa malice, l’arrière toulousain trompe difficilement Cobus Reinach, qui parvient à faire poser un genou à terre à son adversaire du soir. Alors que le Toulousain est toujours droit, il subit une charge dangereuse.

En effet, le champion du monde Lood de Jager vient marquer Thomas Ramos avec son impact physique. S’il a ses bras décollés du corps, il met ostensiblement son épaule gauche en avant. C’est bien cette zone du corps du Sud-Afriacain qui atteindra Thomas Ramos en premier. Malheureusement, c’est la tête du Français qui recevait ce choc violent. Cette action a valu un carton rouge direct au joueur des Saitama Wild Knights.

Des légendes de l’Afrique du Sud râlent

Rapidement, certaines figures du rugby sud-africain ont réagi à cette action et à la sanction associée. Sur son compte X, l'ancien capitaine et champion du monde, John Smit (111 sélections), a avoué ne pas comprendre cette décision.Rouge direct, sans visionnage (au bunker) ? Notre sport est en péril.[...] Cela fait deux semaines consécutives pour World Rugby, les supporters vont malheureusement perdre patience”, publie la légende des Springboks.

Sur un autre commentaire, il indique ne pas contester le fait que cette action ait été soldée par un carton rouge. L’ancien talonneur s’étonne surtout du choix d’Angus Gardner de ne pas faire appel au bunker, pour mieux analyser cette situation. John Smit n’a pas été le seul à réagir au sujet de cette action. Le meilleur joueur du Monde de l'année 2004, Schalk Burger (86 sélections), s’est indigné de cette décision, à la mi-temps, sur la chaîne sud-africaine qui diffusait la rencontre.

Au micro de SuperSport, il a marqué son incompréhension.C'est le rouge direct qui me laisse perplexe.[...] Ce qui l'a fait sortir, c'est son épaule gauche. Ramos est à terre, on ne peut que compatir avec Lood. Si vous regardez cela en temps réel, ce plaquage se produit 90 fois par week-end. Et si vous ralentissez l'image, c'est juste qu'il a ramené son épaule gauche.[…] Souvent, vous le faites lorsqu'il y a déjà quelqu'un au plaquage ; c'est un instinct naturel. Vous ne la mettez pas en avant. Carton rouge direct ? Je ne peux pas l'admettre”, indique l’ancien des Saracens.

Pour rappel, l’arbitre de la rencontre a choisi de sortir un carton rouge direct, chose extrêmement rare depuis la mise en place du bunker, pour des raisons détaillées durant la rencontre. Ainsi, Angus Gardner a estimé que Thomas Ramos, qui avait un genou au sol, était déjà plaqué. Ainsi, il n’a pas considéré l’action de Lood de Jager comme un plaquage, mais comme une charge sur un joueur au sol. De plus, l’épaule du deuxième ligne était ostensiblement en avant, ce qui a amené l’Australien à penser que cet incident était intentionnel, en plus d’être dangereux.

  BobKelso
    9575 points
  il y a 50 minutes

Lancé plein fer, épaule en avant direct dans le cou de Ramos... Aucun doute sur la sanction.
J'espère qu'il se fera aussi lourdement sanctionner en commission. On attend qu'un joueur finisse tétraplégique sur ce genre de placage ?

Dans le genre crade, il y a aussi la poussette de Reinhardt sur l'essai de Penaud. Il plonge pour défendre, et une fois que les deux sont sortis de la zone du terrain on le voit pousser avec ses deux bras pour balancer Penaud dans les balustrades.. qu'est-ce qu'on attend là encore pour sanctionner ce type de geste. Penaud s'en plaint à l'arbitre de touche qui ne bronche pas..

  il y a 50 minutes

