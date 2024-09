''Je l'ai tellement analysé'', Kolbe se livre sur son contre sur Thomas Ramos au mondial

Le 15 octobre 2023, Cheslin Kolbe contrait une transformation de Thomas Ramos devant 80 000 spectateurs estomaqués. Il raconte ce moment fort dans sa carrière.

C’est l’un des moments forts du titre sud-africain de 2023 et l’une des plus grosses plaies du XV de France sur sa Coupe du monde. À la 22ᵉ minute du quart de finale du dernier mondial en date, Cheslin Kolbe a contré la tentative de transformation de Thomas Ramos, après l’essai de Mauvaka.

New angle of Cheslin Kolbe’s charge down against France. Just incredible speed.



pic.twitter.com/msLniSMEA8 — Daniel Hussey (@DanielHussey2) October 19, 2023

TOP 14. Ramos - Kinghorn, la folle rivalité qui animera la saison du Stade Toulousain

Ces deux points ont été décisifs dans la défaite des Bleus (28-29) et ont rapidement créé la polémique. Sur ce mauvais souvenir survenu le 15 octobre dernier à Saint-Denis, l’ancien Toulousain s’est illustré et a empêché son adversaire du jour de prendre l’avantage. En effet, il y avait 12-12 entre les deux formations suite à cela.

Dans le documentaire “Chasing the Sun 2”, narrant le second titre consécutif de l’Afrique du Sud en Coupe du monde, l’ailier et ses coéquipiers racontent ce passage marquant de la rencontre. La série est disponible depuis ce vendredi 13 septembre à l’international sur RugbyPass TV, uniquement en anglais et sans sous-titre.

RUGBY. Drop, exploits personnels… Revivez les plus belles actions de Cheslin Kolbe en Top 14

Ainsi, l’ex-pensionnaire de Top 14 explique qu’il a passé beaucoup de temps à analyser le coup de pied de son ancien coéquipier en club. “Je connais sa routine par cœur maintenant, parce que je l'ai tellement analysée : poser le ballon, faire cinq pas de côté, regarder le poteau, regarder le ballon et de nouveau regarder le poteau. Ensuite, il fallait attendre une seconde et demie pour que son premier pied recule et que je puisse décoller”, raconte Cheslin Kolbe.

Après avoir réussi une telle action, le joueur se souvient en particulier de l’attitude des supporters français en tribune. “On aurait vraiment dit qu'il y avait eu un coup de feu parce que tout est devenu complètement silencieux d’un seul coup”, rappelle le Sud-Africain alors que les supporters célébraient pourtant le deuxième essai français quelques secondes auparavant.

TOP 14. Gio Aplon, visio… Voici comment le frêle inconnu Cheslin Kolbe a débarqué à Toulouse en 2017

De plus, Siya Kolisi raconte avec un grand sourire cette action inattendue. Il explique qu’il effectuait une petite causerie sous les poteaux pour remobiliser son équipe et que son ailier était “le seul à ne pas y participer”. Ensuite, le capitaine fait l’éloge de son coéquipier :

J'ai été époustouflé. Je me suis demandé ce qui venait de se passer.[...] Cheslin est mon joueur préféré de tous les temps. J'adore son jeu. Si je pouvais choisir de jouer comme n'importe qui dans le monde, c'est probablement à lui que je voudrais ressembler.”

Son coéquipier Frans Malherbe loue le mérite de Cheslin Kolbe d’avoir tenté ce contre : “Combien de fois cela s'est-il produit dans le rugby professionnel ? C'est là le miracle de la chasse aux causes perdues. Il ne faut jamais arrêter d’essayer des choses improbables, surtout quand, en face, personne ne pense à cette éventualité.”

L’impression de ‘‘voler le Racing’’ avec son salaire, Siya Kolisi ne reviendra pas en Top 14

Second centre de sa nation, Jesse Kriel a également été surpris de l’initiative de son coéquipier. Dans la série documentaire, il n’hésite pas à développer autour de la personnalité du joueur :

Les gens voient ses actes, mais ne comprennent pas la personne. Cheslin est un homme qui est, tout d'abord, extrêmement désintéressé. Beaucoup de gens ont toujours dit qu'il était trop petit, mais il a montré à maintes reprises qu'il mettait son corps en jeu et qu'il représentait son pays. Il porte littéralement l'Afrique du Sud sur ses épaules lorsqu'il joue.”

COUPE DU MONDE. Symbole du jeu des Springboks : La statistique effarante de Jesse Kriel face à l’Angleterre !