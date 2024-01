INSOLITE. Pour préparer son périlleux voyage en Ulster, le Stade Toulousain met toutes les chances de son côté

En vue du match en Ulster, Toulouse a bousculé ses habitudes d’entraînement en ce début de semaine.

Samedi soir, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse du Kingspan Stadium, en Ulster. Un déplacement très périlleux pour les Rouges et Noirs, qui vont tomber sur une équipe qui, en Champions Cup, n’a plus perdu chez elle depuis avril 2022 et une défaite face à… Toulouse !

En 8ème de finale retour de Champions Cup (le format de la saison 2021/2022), les hommes d'Ugo Mola étaient allés s'imposer en Irlande du Nord une semaine après s'être inclinés au Stadium. Là, ils n'avaient validé leur qualification que pour un tout petit point (50 à 49 en cumulé) et grâce à un essai en soliste d'Antoine Dupont, dans les dernières minutes.

Près de deux ans plus tard, la donne est à peu près similaire puisque l'Ulster prouve sa solidité à la maison week-end après week-end en URC, mais aussi et surtout sur la scène européenne, leur compétition préférée. Le Racing 92, leader du Top 14, peut d'ailleurs en témoigner, lui qui en a pris 30 le mois dernier à Belfast (31 à 15) et a fini par se faire rouler dessus par le rouleau compresseur irlandais.

Eh oui, si Duane Vermeulen n'est plus là, un autre champion du monde - en l'occurrence Steven Kitshoff - a intégré les rangs de l'Ulster. Associée à la venue de l'ancien char d'assaut d'Exeter Dave Ewers (1m93 pour 125kg), son arrivée fait beaucoup de bien au pack de cette équipe qui s'est d'ailleurs imposée le week-end dernier sur la pelouse du Leinster, s'il vous plaît !



ENTRAINEMENTS MODIFIÉS

En revanche, la rencontre ne devrait pas avoir grand chose avec celle de 2022 entre l’Ulster et Toulouse. La raison ? Elle est que l’ancien Ravenhill ne comporte plus d’herbe mais une pelouse synthétique. Si cela est beaucoup plus adapté aux conditions climatiques de l’Irlande du Nord durant une bonne partie de l’année, il est évident que le stade a donc perdu une partie de son charme.

Une donnée qui pourrait faire les affaires des Toulousains, et leur jeu basé sur le mouvement. En tous cas, les Hauts-Garonnais se préparent en conséquence, puisqu'ils ne se sont pas entraînés sur la pelouse d'Ernest-Wallon ou sur l'annexe en ce début de semaine, mais bel et bien sur un terrain synthétique.

Et si les conditions sont annoncées très fraîches en Ulster ce samedi soir, le temps devrait être sec. Ce qui pourrait une nouvelle fois faire les affaires des Stadistes. Histoire de quasiment valider leur qualification et un bon tirage pour les 8èmes de finale.

