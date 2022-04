VIDÉO. Champions Cup. Battre l’Ulster de plus de 6 points à domicile, Toulouse l’a déjà fait en 2020 !

Samedi soir, les Toulousains devront réaliser un véritable exploit en s’imposant de plus de 6 points sur la pelouse de l’Ulster. Une performance déjà réalisée il y a peu…

Après la déception et les polémiques du match aller, place à l’excitation et à l’envie de jouer du côté de la Ville Rose. Battus 20-26 sur leur terrain, les Toulousains voudront certainement se rattraper comme il se doit, en s’imposant du côté de l’Ulster. Un résultat qui relèvera de l’exploit, tant les Irlandais semblent difficile à battre à domicile. Mais voilà, la performance rendue par les hommes d’Ugo Mola lors du match aller, ainsi que leur expérience au niveau européen peuvent rassurer les supporters du Stade quant à une potentielle qualification. D’autant que s’imposer de plus de 6 points face à l’Ulster, Toulouse l’a déjà fait récemment…

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Les supporters de Toulouse crient au scandale après le 3e essai de BaloucouneRemettons les choses dans leur contexte : nous sommes en décembre 2020, lorsque démarre la campagne européenne du Stade Toulousain. Pour ce faire, les coéquipiers d’Antoine Dupont se déplacent en Ulster, sous un climat peu propice au jeu. Bien décidés à prendre leur revanche sur le quart de finale de l’année passée (perdu 36-8), les coéquipiers de Stockdale prennent rapidement les commandes du match, grâce à un essai du talonneur Rob Herring. 7-0, puis 12-0, après une nouvelle réalisation signée Ian Madigan, qui conclut un superbe mouvement en première main. Désemparé, le Stade Toulousain s’en remet tout d’abord à son (ancien) ailier sud-africain Cheslin Kolbe, qui répond presque immédiatement aux Irlandais grâce à un incroyable essai personnel. Une action qui rassure, et qui remet les Toulousains dans la partie. En revanche, les Rouges et Noirs peinent toujours à mettre en place leur jeu, et il faudra attendre un nouvel exploit d’Antoine Dupont à la sortie d’une mêlée pour voir les Stadistes prendre les devants à la pause (12-14).

Champions Cup. Toulouse. Antoine Dupont va-t-il manquer le déplacement en Ulster ?Après les 3⁄4, ce sont les avants toulousains qui sont à l’honneur dans ce début de seconde période. Après quelques relais au ras, le géant australien Rory Arnold allonge de tout son long ses 2 mètres 08 pour s’en aller inscrire le troisième essai de son équipe (15-21). Mais voilà, les avants de l’Ulster ont de la ressource, et après un nouveau ballon porté, Rob Herring inscrit un doublé, tout en permettant aux siens de repasser devant (22-21) à 20 minutes de la fin. En proie à quelques doutes, les Toulousains, après une action collective menée à la perfection, inscriront néanmoins à 15 minutes du terme l’essai victorieux, par l’intermédiaire de Cheslin Kolbe (22-29).

Vos matchs de rugby Ulster/Toulouse et Oyonnax/Agen à quelle heure et sur quelle chaîne ?Une nouvelle victoire de 7 points en terres irlandaises suffirait au bonheur des Toulousains, même si cette fois, ils devront faire sans Cheslin Kolbe, qui avait été (encore une fois) décisif sur cette rencontre.