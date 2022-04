Vos matchs de rugby Ulster/Toulouse et Oyonnax/Agen à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme télé rugby de la semaine avec la Coupe d'Europe et le match Ulster/Toulouse mais aussi la Pro D2 avec Oyonnax/Agen.

Le programme est riche cette semaine encore avec les phases finales des Coupes d'Europe. En Champions Cup, on joue déjà les matchs retour des 8es. Et si certaines formations comme Clermont et l'UBB sont en mauvaise posture, d'autres sont bien placées pour voir les quarts. C'est notamment le cas de La Rochelle et de Montpellier. Battus à la maison, les Toulousains ont leur destin en main. En Pro D2, c'est le rush final puisqu'il ne reste plus qu'une poignée de journées à jouer. Mont-de-Marsan devrait terminer en tête mais en ce qui concerne la 2e place, rien n'est fait entre Bayonne et Oyonnax. L'USO reçoit Agen tandis que les Montois accueillent les Bayonnais. Un calendrier très alléchant en cette fin de saison. Les stades font faire le plein lors de ces affiches relevées.

Champions Cup - 8es de finale retour :

Vendredi 15 avril

Leinster vs Connacht à 18h30 sur Bein Sport 4

Bristol vs Sale à 21h sur Bein Sport 4 à 21h sur Bein Sport 4

Samedi 16 avril

Dimanche 17 avril

Challenge Cup - 8e de finale aller

Vendredi 15 avril

Samedi 16 avril

Toulon vs Trévise à 21h sur France 4 ⏩ prenez vos billets au stade Mayol

Dimanche 17 avril

Saracens vs Cardiff à 14h sur BeinSport 2

Pro D2 - 27e journée :

Jeudi 7 avril

Montauban vs Bayonne à 20h45 sur Canal + Décalé prenez vos billets au stade de Sapiac

Vendredi 8 avril

Samedi 16 avril

Scarlets vs Newport à 20h35 sur RugbyZone.TV

Rugby à XIII

Jeudi 14 avril

NRL : Canberra Raiders vs North Queensland Cowboys à 11h45 sur Bein Sport 2

à 11h45 sur Bein Sport 2 Super League : Dragons Catalans vs Toulouse Olympique à 20h30 sur Bein Sport 2

Vendredi 15 avril

NRL : Penrith Panthers vs Brisbane Broncos à 11h50 sur Bein Sport 2

à 11h50 sur Bein Sport 2 Super League : St Helens vs Wigan Warriors à 16h sur Bein Sport 3

Samedi 16 avril

Melbourne Storm vs Cronulla-Sutherland Sharks à 11h30 sur Bein Sport 2

Dimanche 17 avril