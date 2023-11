INSOLITE. Et dire qu’Ugo Mola aurait pu devenir le sélectionneur... des Pumas

Si l’aventure du Portugal à la coupe du monde en France est bien sûr le fruit d’une génération assez exceptionnelle, elle est également celle du travail remarquable de Patrice Lagisquet et de ses adjoints. Ce n’est un secret pour personne, parmi ceux qui suivraient ne serait qu’un tantinet les aventures de Rodrigo Marta et ses amis en sélection.

Le TAMPON du Rugbynistère. Portugal vs Fidji : Marta et Storti en héros, Waisea Metepasséoù

Si la coutume est plutôt que ce soient les entraîneurs étrangers qui débarquent en France, il est donc déjà arrivé que l’Hexagone exporte aussi ses talents, a l’image de l’époque où Fabien Galthié était un adjoint technique de l’équipe d’Argentine, entre 2008 et 2010.

En se rappelant certainement au bon souvenir de notre Galette national, la fédération argentine avait d’ailleurs en tête un certain Ugo Mola en 2022, au moment de trouver un successeur à Mario Ledesma à la tête des Pumas. C’est en tous cas ce qu’a révélé le journaliste chevronné Paul Tait, spécialiste du rugby sud-américain, sur son compte X ce matin, comme le relaye Rugbyrama.

"C'était jusqu’ici un secret... Il s'avère qu'en plus de Michael Cheika, l'Argentine a également envisagé Ugo Mola pour le poste de sélectionneur en remplacement de Mario Ledesma, ainsi que d'anciens Pumas comme Quesada, Contepomi et Reggiardo".

Finalement, l’UAR avait choisi l’Australien Michael Cheika, qui les a menés jusqu’à une 4ème placé durant cette coupe du monde 2023. Mais celui qui a aussi coaché l’équipe nationale treiziste du Liban n’est pas sûr que son aventure soit prolongée l’année prochaine. L’impitoyable loi du rugby pro…

On se sait donc pas si l’entraîneur du Stade Toulousain a été directement contacté ou simplement envisagé de manière informelle, mais il semblerait qu’il ait la cote. Ce qui est sûr, c’est que voir le quinquagénaire sur le banc des Pumas durant le dernier mois et demi aurait eu une sacrée gueule, convenez-en ! Il aurait d’ailleurs retrouvé Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia , qu’il a déjà sous ses ordres depuis plusieurs saisons a Ernest-Wallon.