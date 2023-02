INSOLITE. Bernard Laporte approché par une sélection nationale en vue du Mondial en France

Aussi improbable que cela puisse paraître, Bernard Laporte a été approchée par une nation qualifiée pour le Mondial 2023, tout récemment...

Voilà une indiscrétion signée Midi Olympique et qui vaut son pensant d'or. La raison ? Son improbabilité, et le fantasque esprit fidjien. Le président de la fédération fidjienne aurait en effet téléphoné en fin de semaine à Bernard Laporte pour lui proposer le poste de sélectionneur. Les hommes du Pacifique se cherchent un homme fort depuis la démission de Vern Cotter la semaine passée et Bernie, démissionnaire de la FFR, est libre de s’engager où il le souhaite.

Mais en pleine tempête judiciaire et médiatique, lui qui vient de quitter son poste de président de la FFR, Laporte aurait décliné immédiatement l'offre. Ce qui n'a pas décontenancé l'instance fidjienne, qui aurait contacté d'autres techniciens français pour tenter cette aventure exceptionnelle. Telle une relance de 80 mètres...

