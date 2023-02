RUGBY. Coup dur pour les Fidji à 7 mois de la Coupe du monde avec la démission de Vern Cotter !

Le sélectionneur des Fidji, le Néo-Zélandais Vern Cotter a démissionné à seulement 7 mois de la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Un coup dur.

Coup dur pour les Fidji à sept mois du coup d'envoi de la Coupe du monde. Vern Cotter a démissionné de son poste de sélectionneur. Le Néo-Zélandais aurait renoncé pour des raisons personnelles. Sans en préciser la nature ni apporter plus de précisions. "J'ai le sentiment que nous avons construit une belle équipe qui témoigne du fait que de bonnes personnes travaillent dur et apprécient la compagnie de l'autre et je suis déçu de partir à ce moment-là", a confié via un communiqué celui qui a été l'entraîneur de Clermont et Montpellier en Top 14. Cotter a entraîné les Fidji pendant trois ans. Il était auparavant le sélectionneur de l'Écosse, avec qu'il avait atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2015 en Angleterre. Un objectif qu'il aurait bien aimé atteindre avec les Îliens, comme cela avait le cas en 2007, en France. Lesquels sont dans la poule de l'Australie, du Pays de Galles, de la Géorgie et du Portugal.



À un peu plus de sept mois de la Coupe du monde, Cotter est le quatrième sélectionneur à quitter son poste. Avant lui, Eddie Jones a été remercié par l'Angleterre, à l'instar de Dave Rennie en Australie et Wayne Pivac au Pays de Galles. Des changements qui laissent planer un vent d'incertitude sur les performances lors du Mondial. Particulièrement dans cette poule C puisque trois nations sur cinq doivent presque tout reconstruire en quelques mois. Elles n'auront que peu d'occasions pour trouver leurs marques sous les ordres de leur nouvel entraîneur. Les Fidji espèrent rapidement trouver le remplaçant de Vern Cotter pour perdre le moins de temps possible. Ce pourrait être un local comme un technicien étranger. Néanmoins, rares sont ceux qui ont les épaules pour mener une sélection à une coupe du monde en si peu de temps.