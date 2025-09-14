France, Nouvelle-Zélande, Angleterre et Canada : les affiches des demi-finales de Coupe du monde connues

Le dernier carré est connu : France, Angleterre, Nouvelle-Zélande et Canada. Deux affiches explosives s’annoncent avec un Crunch bouillant et un choc entre Black Ferns et Canadiennes.

Les affiches des demi-finale

On connait désormais les affiches des demi-finales de la Coupe du monde. En effet, comme la France, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Angleterre ont validé leur ticket pour le dernier carré. Sans vraie surprise. Les quatre meilleures nations sont au rendez-vous.

En effet, la Nouvelle-Zélande a dominé l'Afrique du Sud à la faveur d'une grosse deuxième mi-temps. Les Sud-Africaines ont vendu chèrement leur peau avant de craquer et d'encaisser 46 points.

Les Black Ferns feront face non pas à l'Australie mais au Canada. Les Nord-Américaines n'ont laissé aucune chances aux Australiennes dans une partie à sens unique. Score final, 46 à 5. Pour rappel, le Canada est classé à la 2e place mondiale, contre la 7e pour l'Australie.

Ce choc est programmé le 19 septembre à 20h et se déroulera sur la pelouse de Bristol. Sur le papier, les Néo-Zélandaises ont l'avantage avec 17 succès contre un seul pour le Canada. On sait aussi qu'elles savent comment gérer la compétition et monter en puissance.

Un Crunch qui sent la poudre

Néanmoins, le dernier match entre ces deux nations s'est soldé par un nul 27 partout. Autant dire qu'il est difficile de faire un pronostic sur ce match. Le quart entre la France et l'Irlande a confirmé que rien n'était gagné d'avance. Coupe du monde. Tempête, indiscipline et délivrance : la qualification à l'arrachée de la FranceUne chose est sûre, il faudra batailler jusqu'au bout pour se hisser en finale. Victorieuses aux forceps aux dépens des Irlandaises, les Tricolores ont rendez-vous à 16h30 le samedi 20 septembre.

Et ce sont les Red Roses qui se dressera devant elle. Si l'Ecosse a ouvert la marque au pied, l'Angleterre a rapidement pris le large dans le premier acte. Kelsey Clifford (12'), Morwenna Talling (15'), Abby Dow (31') ont chacune marqué un essai.

Amy Cokayne (46'), Holly Aitchison (64') ont alourdi la marque dans le second acte, tandis que Clifford a doublé la mise à la 40e. Score final, 40 à 8. Sans surprise, l'hôte anglais se hisse en demie pour un Crunch que tous les supporters attendent avec impatience.