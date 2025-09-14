Coupe du monde. Tempête, indiscipline et délivrance : la qualification à l'arrachée de la France

Sous la pluie et la pression irlandaise, les Bleues ont trouvé les ressources pour renverser le quart de finale et décrocher une qualification héroïque pour le dernier carré de la Coupe du monde.

Les Bleues face aux éléments

Opposée à l'Irlande ce dimanche en quart de finale de la Coupe du monde, la France n'avait d'yeux que pour la qualification pour les demies. C'est sous un temps très "irlandais" avec du vent et de la pluie que la rencontre s'est déroulée à Exeter. Et ce, alors que le temps avait été bon jusqu'ici. Ce samedi, la Nouvelle-Zélande et le Canada avaient brillamment composté leur billet pour le dernier carré. L'objectif minimum pour les Bleues. Lesquelles ont été mises sous pression d'entrée en raison d'une mauvaise réception du coup d'envoi. Si Monaghan a vu son essai refusé, la deuxième occasion était la bonne, Djougang marquant en puissance (0-5, 6e).

En choisissant de jouer avec le vent, l'Irlande avait bien préparé son coup. Et elle usait du jeu au pied par Dannah O'Brien pour laisser les Françaises dans leur camp (18 % d'occupation). Surprise dès l'entame, la France s'est de fait concentrée sur sa défense pour répondre aux velléités adverses. Un premier quart d'heure très compliqué pour les Tricolores (30 % de possession). Et le jaune (bunker) adressé à Bernadou n'a pas arrangé les affaires françaises malgré un très bon grattage récompensé par l'officielle. Car à l'instar de leurs homologues masculins, les Irlandaises bloquaient les Bleues en haut pour récupérer la possession.

Pas de ballons, mais du coeur

A la mi-temps du premier acte, rien ne semblait aller en faveur du XV de France. Et c'est logiquement que l'Irlande a doublé la mise par Stacey Flood (24e). Pour les Bleues, l'objectif était clairement de laisser passer l'orage, ou plutôt la tempête, ne pas céder à la frustration, avant d'essayer de prendre les commandes de la rencontre. D'autant que le jaune de Bernadou était maintenu. Une pénalité rapidement jouée par Pauline Bourdon Sansus a permis à la France d'investir le camp irlandais pour la première fois à la demi-heure de jeu. Mais à la manière d'un boomerang, le ballon revenait inlassablement dans les 22 mètres français. Il était temps que la pause arrive pour les Bleues (99 plaquages, 3 manqués).

Aux citrons, l'Irlande menait (seulement) 13 à 0 après une pénalité de Dannah O'Brien. Rien de rédhibitoire à condition de réussir à mettre la main sur le ballon et de jouer dans le camp adverse. Mais quelle fin de première période avec des Bleues qui ont tenu le coup en défense pendant plus de 30 phases de jeu bien au-delà de la sirène. Une séquence héroïque, à 14 après le jaune de Manae Feleu, qui pourrait être celle de la bascule pour la France qui n'a eu de 19 % d'occupation et 32 % de possession lors des quarante premières minutes. Avec 50 % du temps dans ses 22 mètres.

La France à l'assaut de la qualif'

Bourgeois (48e) a mis les siens sur les bons rails avec une pénalité qui a ramené la France à dix longueurs (3-13). Le début de la remontée ? L'indiscipline (13 pénalités) et le manque de maitrise des Tricolores ne leur facilitaient cependant pas la tâche. Et ce, alors qu'elles jouaient maintenant dans le camp irlandais. Dans un temps fort à l'heure de jeu, les Bleues ont profité d'une faute adverse sanctionné d'un jaune pour Grace Moore pour jouer rapidement et marquer par Charlotte Escudero (59e). Revenues à trois points (10-13), c'était le moment d'appuyer sur l'accélérateur et de faire la différence. Notamment grâce au coaching avec les entrées de Teani Feleu et Okemba. Mais comme souvent dans cette partie, les Françaises se compliquaient la tâche en tombant le ballon.

Les Irlandaises n'en demandaient pas tant. Et le coup semblait parfait pour le Trèfle. Mais un grattage de Manon Bigot dans les 22 mètres a vu les Françaises envoyer le cuir au large jusqu'à la serial marqueuse Joanna Grisez pour un essai de 80 mètres (67e). Pour la première fois de la partie, la France passait devant, 15 à 13. Une supériorité numérique parfaitement exploitée avec deux essais. Mais le match était loin d'être terminé alors que l'Irlande repartait à l'assaut de l'en-but tricolore. Une fois de plus, c'est la défense française qui a eu le dernier mot avec un nouveau grattage salvateur.

Déterminées à ne pas laisser la qualification leur échapper, les joueuses du duo Ortiz-Mignot ont repoussé les Irlandaises dans leur camp. Et bénéficié d'une nouvelle pénalité validée par le pied de Bourgeois (75e). Dans cette fin de match sous tension, le moindre ballon perdu pouvait être décisif. Avec cinq points d'avance (18-13), la France était cependant à l'abri d'une pénalité. En terminant la partie à 14 après le jaune d'Alexandra Chambon, les Bleues ont néanmoins souffert jusqu'au bout. Et subi une nouvelle grosse séquence verte après la sirène. Mais elles n'ont rien lâché pour décrocher leur qualification pour les demi-finales.