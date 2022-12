VIDEO. Qui se souvient de la mythique séance de tirs au but entre Toulouse et le Munster ?

Fait rarissime au rugby, une séance de tirs au but avait eu lieu entre le Stade Toulousain et le Munster en Coupe d'Europe. Toulouse avait fini par gagner cette guerre psychologique.

L'année dernière, la campagne européenne avait une nouvelle fois souri à un club français, et après le sacre de Toulouse en 2021, La Rochelle avait soulevé le trophée. De plus, cette Coupe d'Europe nous avait réservé de magnifiques scénarios, à l'image de cette finale gagnée sur le fil par les Maritimes, au terme d'une bataille des plus rudes face à la formation du Leinster. Parmi ces dénouements incroyables, le Stade Toulousain avait marqué l'histoire de la compétition en arrachant une victoire aux tirs au but, après un match ultra-serré. Si les prolongations n'avaient même pas suffi à départager les deux équipes, une séance de tirs au but avait mis tout le monde d'accord, avec des règles bien précises. En effet, durant cette séance décisive, deux tirs avaient été effectués sur la ligne des 22 mètres, au centre, deux autres sur la croix des 15 mètres à droite des poteaux, sur la même ligne, et deux encore de l'autre côté. Ensuite, le même schéma s'était opéré depuis la ligne des 40 mètres. Au total, 6 tireurs avaient été désignés, 3 de chaque équipe et l'équipe avec le moins d'échec au terme des 6 tirs avait été déclarer vainqueur. Cependant, un écart de 3 échecs avant la fin de ces 6 tirs entre les deux équipes était rédhibitoire pour celle qui n'avait pas assuré face aux perches.

Le déroulement de la séance

Côté toulousain, les 3 tireurs désignés étaient Antoine Dupont, tireur numéro un avec des frappes axiales. Puis Thomas Ramos en charge des tirs à droite, et pour finir, Romain Ntamack se chargeait du côté gauche des poteaux. Concernant le Munster, Conor Murray faisait face à Antoine Dupont, tandis que Healy et Carbery fermait la marche. Pour le capitaine du XV de France, ses deux tirs aux 22 mètres, et plus loin aux 40 mètres, étaient des réussites, alors que Murray avait manqué le cadre lors de la plus lointaine. Thomas Ramos ainsi que Romain n'avaient eu qu'à tenter et réussir un seul des tirs au but, les plus proches, car le remplaçant Ben Healy, pas en réussite ce jour-là, avait manqué ses deux tentatives. Ces deux échecs ont donc offert la victoire aux joueurs du Stade Toulousain, qui avaient fait preuve d'un sang-froid remarquable, dans un Thomond Park qui huait les buteurs toulousains. Un moment mémorable, que seule la Coupe d'Europe nous délivre !