FLASHBACK. La der de Serin à Chaban, Ramos en feu : revivez la remontada de Toulouse face à l’UBB !

Avant le choc de samedi soir entre l’UBB et Toulouse, revivons l’un des matchs les plus prolifiques entre ces deux équipes.

Vous aussi vous l’attendez ? Ce match entre les deux meilleures équipes de ce début de saison, Bordeaux-Bègles, et le Stade Toulousain. Une rencontre qui promet de belles envolées, et qui nous rappelle l’un des matchs les plus prolifiques entre ces deux formations. Nous sommes en mai 2019, et l’UBB reçoit un Stade Toulousain déjà qualifié en demi-finale, pour le compte de la 25ème journée. Un affrontement décisif pour les Bordelais, qui jouent leur qualification dans les 6 sur ce match. De l’enjeu, mais aussi de l’émotion, puisque l’enfant du club, Baptiste Serin, dispute son dernier match sous les couleurs de l’UBB à domicile. Tout était réuni pour que les supporters fassent la fête, et pourtant, le rêve se transforma petit à petit en un véritable cauchemar.

L'UBB démarre tambour battant cette rencontre, en renversant des Toulousains trop tendres. L'ailier Georges Tilsley ouvre le score d'un essai en force, avant que Tekori ne réponde quelques instants plus tard. 7-7, puis 10-7 après 20 minutes. Le match s'emballe, les deux équipes veulent jouer au ballon, mais les locaux se montrent plus réalistes que leurs adversaires. Le talonneur Pélissié s'en va inscrire le deuxième essai bordelais, avant que Tilsley intercepte une longue passe de Holmes. Le Néo-Zélandais fait le break, et l'on sent les joueurs de Mola totalement dépassés. Ce qui ne ralentit pas les ardeurs des joueurs de l'UBB, qui inscrivent deux nouveaux essais avant la pause (Ravai et Tilsley), passant le score à 36-7.

On se dit alors que l'après-midi risque d'être longue pour les coéquipiers de Sofiane Guitoune, complètement impuissants face au récital bordelais. Ugo Mola décide donc de réagir, en faisant dès le retour du vestiaire du coaching. Un bon choix, puisque on voit de suite les Toulousains reprendre du poil de la bête, grâce notamment à un essai de Guillaume Marchand. Thomas Ramos, rentré à la 51ème minute, se montre de suite décisif sur l'essai de Bonneval (52ème), avant d'en inscrire un autre 5 minutes plus tard. Nous sommes seulement à l'heure de jeu, quand Toulouse revient dans le match (36-26). Un scénario impensable en première période, tant les joueurs de l'UBB surpassaient leurs adversaires du jour. Mais ces derniers n'y arrivent plus dans le second acte, et ne font que subir les assauts toulousains. Thomas Ramos, puis Arthur Bonneval inscrivent deux nouveaux essais, permettant au futur champion de reprendre les commandes du match. Un retard que les coéquipiers de Baptiste Serin ne pourront plus jamais rattraper, encaissant une dernière pénalité lointaine de l'homme de ce match, Thomas Ramos (36-43).

Une rencontre totalement folle, qui a sourit à un Stade Toulousain injouable cette année-là. L'issue reste néanmoins cruelle pour l'UBB et Baptiste Serin, qui voient la qualification pour les phases finales s'envoler définitivement. Espérons que ce samedi, les deux équipes nous offrent un spectacle similaire à celui de ce mois de mai 2019.