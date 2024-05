Flamme olympique à Toulouse : Antoine Dupont en point d'orgue au stade Ernest-Wallon

Le rugby et les Jeux Olympiques se rencontrent à Toulouse : Antoine Dupont portera la flamme olympique, marquant un moment phare du relais.

Après Romain Ntamack, Antoine Dupont, le demi de mêlée et capitaine de l'équipe de France de rugby, portera la flamme olympique, marquant ainsi un moment phare du relais qui traverse l'Hexagone en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024.

La flamme, qui a entamé son périple à Marseille, se prépare à un accueil particulièrement chaleureux dans le cœur rugbystique de Toulouse. Le point d'orgue de cette journée sera sans doute l'étape au stade Ernest-Wallon, antre du Stade Toulousain, actuel champion de France et leader du Top 14.

JO2024. Romain Ntamack symbole de l’Occitanie pour le relais de la flamme olympique C'est là, dans cette enceinte emblématique, que Dupont, élu meilleur joueur du monde par World Rugby en 2021, prendra part à cette cérémonie riche en symboles. Le Comité d'organisation des Jeux (Cojo) n'a pas manqué de souligner l'importance de cet événement, notant avec fierté la participation de Dupont à la neuvième étape du relais en Haute-Garonne.

Le numéro 9 sera également le dernier relayeur qui aura l'honneur d'allumer le chaudron du stade Ernest-Wallon vendredi soir. Il a fait part de son "honneur de faire partie des relayeurs toulousains et particulièrement d’être celui qui a le privilège d’allumer le chaudron dans notre stade Ernest-Wallon".

RUGBY. Le défi olympique d'Antoine Dupont qui espère ''avoir la ferveur de tous les Français''Outre Dupont et Ntamack, plusieurs anciens joueurs du Stade Toulousain comme Vincent Clerc et Maxime Médard auront également l'occasion de participer à cette célébration olympique, renforçant le lien indéfectible entre la ville, son club et les valeurs du sport universel.

"À Toulouse, la flamme débutera son parcours à 17 h 30 à Saint-Cyprien. Au Wallon, la fête débutera à 16 heures par des animations jusqu’à l’allumage du chaudron en présence de la ministre Amélie Oudéa-Castéra", explique La Dépêche.

La flamme olympique, après avoir été confiée à 10 000 « éclaireurs » et parcouru 400 villes, se dirige inexorablement vers Paris où elle embrasera la vasque lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Un parcours emblématique qui reflète l'unité et la diversité de la France.

RUGBY : Dupont en forme olympique avec Toulouse, France 7 prête à le réquisitionner ?