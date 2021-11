Equipe de France. Pourquoi associer Jalibert et Ntamack maintenant ? Galthié répond

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a commenté son choix d'aligner les ouvreurs Matthieu Jalibert et Romain Ntamack ensemble face aux Pumas.

En marge de l'annonce de la composition du XV de France pour le premier test face à l'Argentine, Fabien Galthié est revenu sur la titularisation de Matthieu Jalibert et Romain Ntamack. Longtemps mis en concurrence par les médias, les deux ouvreurs seront alignés à l'ouverture et au centre face aux Pumas samedi soir. Une association qui était dans les cartons depuis un moment comme l'explique le sélectionneur des Bleus :

Ces deux joueurs font partie des meilleurs de notre championnat depuis deux ans. Il est arrivé assez souvent que Romain joue au centre au Stade Toulousain. Il a beaucoup d'expérience à ce poste de 5/8e. On voulait déjà mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Ils en font partie. Comme l'a dit Laurent (Labit, ndlr.) on y pensait depuis un moment. On l'a évoqué quand on s'est rassemblé, mais on en avait déjà parlé avec eux lors des visites précédentes en club et aussi lors des saisons précédentes. Les joueurs s'y sont préparés et ils étaient prêts à cette éventualité. Ensuite, la blessure d'Arthur Vincent et le forfait de Virimi (Vakatawa, ndrl.) a libéré des options. L'occasion s'est présentée et nous avons travaillé avec cette option-là pour débuter le match. Tout en sachant que nous avons la possibilité de faire remonter Damian (Penaud, ndlr.) et de faire entrer Jonathan Danty en fonction de ce qu'il se passe sur le terrain. On a différentes options.

Equipe de France. Associer Jalibert et Ntamack, plus qu'une expérimentation : une stratégieChez les Bleus, la polyvalence semble être le maître-mot. Le staff ne laisse rien au hasard et préfère être prêt à toutes les éventualités. Dupont peut aussi jouer en 10, Jalibet à l'arrière, Fickou à l'aile et Penaud au centre. Devant, Woki peut aussi monter dans la cage avec Romain Taofifénua sans oublier l'option Sekou Macalou à l'aile non pas de la troisième ligne mais de l'attaque. "On essaie de construire une équipe de finisseurs et de "starters" complémentaire quelque-soit le scénario. Tout en sachant que tout peut arriver." Équipe de France. Sekou Macalou à l'aile, véritable option ou fantaisie totale ?