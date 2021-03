Droits TV. Top 14. Canal + en concurrence avec L'Equipe ?

La Ligue nationale de rugby espère dépasser les 100 millions d'euros par saison pour la diffusion du Top 14. Plusieurs diffuseurs ont répondu son appel.

Droits TV. La LNR espère dépasser les 100 millions, la LFP demandait plus d'un milliardQuel sera le prochain diffuseur du Top 14 pour la période 2023/2027 ? La Ligue nationale de rugby a récemment lancé un appel d'offres avec l'espoir de dépasser la barre symbolique des 100 millions par saison. Cette semaine, L'Équipe nous apprend que plusieurs diffuseurs, dont beIN Sports ou encore Orange, n'ont pas répondu. Qui va bien pouvoir faire de la concurrence à Canal + et potentiellement faire grimper les enchères ? Pour rappel, le prix de réserve a été fixé à 105 millions contre 97 millions à l'heure actuelle. Canal + est bien évidemment sur le coup, mais le groupe L'Équipe a aussi répondu à l'appel de la Ligue. On ne sait pas cependant si c'est pour diffuser les matchs en direct comme le fait le diffuseur historique, proposer des magazines ou bien pour exploiter "des extraits en quasi-direct pour le numérique", précise le journal sportif sur son site.