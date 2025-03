De gros nounours à ours brun, comment Uini Atonio s’est-il imposé en équipe de France après un parcours sinueux ?

Uini Atonio fêtera ses 35 ans cette semaine. L’occasion de revenir sur le parcours peu commode du pilier aux 68 sélections, les propos de William Servat à l’appui.

Il est vrai qu’avec son immense carcasse (1m96 pour 146kg), ses habitudes alimentaires parfois hors-cadre et son sourire permanent, Uini Atonio ne collait pas vraiment avec l’image du rugbyman professionnel et son éthique de travail, à ses débuts en Bleu.

Trop lourd, pas assez mobile et ferrailleur, celui que deviendrait une légende rochelaise était également réputé trop friable et pas assez vicieux en mêlée, pendant longtemps. Ainsi, malgré des débuts internationaux fin 2014, le gros Uini ne compta longtemps qu’une poignée de titularisations en Bleu, avant de manquer le Mondial 2019 et de ne plus être appelé pendant près de 2 ans en sélection.

Le grizzli Uini Atonio peut-il (vraiment) caler la mêlée du XV de France jusqu’en 2027 ?A prise de fonction de Galthié, Atonio ne fait d’ailleurs pas partie des plans du nouveau sélectionneur, malgré des qualités et un physique uniques dans l’Hexagone. Jusqu’à la tournée d’automne 2021.

La maturité sur le tard, comme un bon pilier

Affûté et auteur d’une grosse année avec La Rochelle, dont il cale la mêlée et représente l’axe droit le plus terrifiant d’Europe avec Will Skelton, le poulagasse de Timaru est rappelé. Testé face à la Géorgie, il répond présent et passe devant Haouas pour défier les All Blacks. Avant que sa grosse partie ne lui offre définitivement le numéro 3, après être « allé cherché le maillot », à 31 ans passés.

"À ses débuts, on a eu un regard sévère sur ses performances, et sur l’homme qu’il était. Aujourd’hui, nous en faisons l’un des joueurs les plus importants de l’équipe", assure William Servat, le coach des avants du XV de France, pour Rugbyrama.

Et l’ancien toulousain de détailler sur l’importance d’Atonio dans le groupe France, et l’énergie qu’il déploie. "C’est quelqu’un qui rassure énormément les personnes autour de lui. Il n’a pas raté un seul entraînement depuis qu’il est avec nous, ni un seul entraînement sur la préparation physique de la Coupe du monde, et il a toujours le mot pour rire… Uini a beaucoup donné pour l’équipe de France et, sans trahir de secret, il a parfois pris des décisions pour rester dans l’équipe que certains n’auraient pas prises… J’ai énormément de respect pour lui."

Celui qui fêtera ses 35 ans ce mercredi n’est néanmoins pas éternel et commence de plus en plus à envoyer des signaux de fatigue. Mais Servat, toujours lui, donnait également les différentes options pour la relève du joueur aux 68 sélections : "Derrière, Dorian Aldegheri a été plus qu’un finisseur et autour de lui, des joueurs comme Tevita Tatafu, Régis Montagne, Sipili Fatalea ou Georges-Henri Colombe sont dans le giron. Demba Bamba va bientôt revenir, aussi… On a la chance d’avoir des joueurs très forts et très puissants, à eux de se donner les moyens d’exister dans cette équipe." Messieurs les pilachous, c’est à vous !