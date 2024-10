Croix gammée et racisme, le calvaire d'un jeune joueur qui accuse son entraîneur et des coéquipiers

Selon des révélations faites par Mediapart récemment, un club de rugby de l’Ardèche serait au cœur d’une affaire de racisme.

C’est une histoire qui n’aidera pas à redorer le blason extra-sportif du rugby français. Ce jeudi 3 septembre, le média d’investigation Mediapart a révélé qu’au Bassin de Crussol Rugby, en Ardèche, un jeune licencié vivrait un calvaire, lié au racisme qu’il subit. Son entraîneur et plusieurs de ses coéquipiers seraient impliqués. Dans la foulée, le bureau directeur du club a été contacté par le Rugbynistère, restant en attente d'une éventuelle réponse.

Âgé de 16 ans, un jeune homme évoluait au club depuis deux saisons, mais n’a finalement pas repris le chemin de l’entraînement cet automne. Pour cause, il aurait été victime, ces derniers mois, de racisme et témoin de comportements inadéquats en raison de ses origines maghrébines. Plus particulièrement, le jeune joueur souligne les propos que l’entraîneur des U16 aurait prononcé et assumé, face à lui et sa famille.

Racisme et nazisme, des accusations graves

Ainsi, ce dernier se serait par exemple montré insistant pour savoir s’il mangeait de la viande de porc. “Quand je lui ai dit que oui, il m’a dit que c’était bien, qu’il fallait manger du porc pour être musclé”, relate l’adolescent. De plus, il explique que son entraîneur ne l’aurait pas soutenu face aux propos discriminants de ses coéquipiers. Selon la mère du joueur, l’entraîneur les aurait négligés et aurait poussé son jeune joueur à “aller dire à ses coéquipiers qu’il n’avait pas d’amis arabes, qu’il n’est pas comme ces gens-là”.

En clair, certains de ses coéquipiers l’auraient qualifié de “vendeur de tapis” en lui reprochant d’être “trop bronzé”. De plus, une conversation entre joueurs de la catégorie U16, sur le réseau social Snapchat, aurait été le lieu de nombreux propos en rapport au nazisme ou aux relents racistes. Toujours selon Mediapart, les sondages “Pour ou contre les arabes ?” y auraient été réalisés. Ensuite, plusieurs jeunes se seraient grimés en Adolf Hitler, s'enverraient des photos humoristiques du dictateur et l’un d’entre eux se serait fait dessiner une croix gammée dans le dos, l'arborant fièrement dans une vidéo.

“Un petit caillou face à une montagne”

Se rendant compte du comportement des coéquipiers et du coach du jeune homme, sa famille s’est indignée. De son côté, le président du club aurait assuré qu’il ferait preuve de vigilance à ce sujet, en avril 2024. Un autre dirigeant aurait demandé à la famille de “ne pas faire trop de vagues” pour éviter que le jeune rugbyman ne devienne une “tête de Turc”. Face à cette situation, la famille aurait alors rédigé un dossier de 38 pages qu’elle aurait communiqué à la FFR.

Dans la foulée, l’institution aurait indiqué que l’entraîneur a été suspendu pour une durée de six mois, chose qui n’a pas été faite selon Mediapart et la famille de la victime. En charge de l’affaire, Laëtitia Pachoud, vice-présidente de la fédération chargée des solidarités et de la Cellule de prévention et de protection des populations Rugby (C3PR), aurait affirmé avoir signé la suspension. Cependant, Sylvain Deroeux, secrétaire général de la fédération, assure de son côté n’avoir reçu aucun mail. La procédure serait alors toujours en cours. Pour l'élection à venir, Laëtitia Pachoud, qui avait signé la motion de défiance à l'égard de Florian Grill en août dernier, ne se représente pas.

Du côté du club, le président Olivier Gatto aurait indiqué ceci à Mediapart : “Je tiens à rappeler la présomption d’innocence. Il n’y a aucune preuve d’une éventuelle culpabilité de l’entraîneur. Il est parmi nous depuis quinze ans, et aucun autre cas n’a été remonté par d’autres familles. C’est un gros nounours, vous savez. Lui aussi est touché par cette histoire.” Selon la famille du jeune homme, l’entraîneur aurait pourtant bel et bien admis les faits, mais évoque des “maladresses”. Du côté du jeune joueur, il aurait fait le choix d’arrêter le rugby, après avoir constaté que son entraîneur en U16 avait été promu en U19 en même temps que lui. “Je n’ai plus la force. Quand je vois l’entraîneur arriver sur le terrain, ne faire la bise qu’aux cinq, six mêmes joueurs… Quand ils me regardent de loin, je me sens comme un petit caillou face à une montagne”, confie l’adolescent ardéchois.

