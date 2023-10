COUPE DU MONDE. Quels ont été les meilleurs joueurs du XV de France de la Coupe du Monde ?

Ce dimanche soir, le XV de France s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud. L'occasion donc de revenir sur les meilleurs Bleus de cette Coupe du Monde 2023.

5ème : Antoine Dupont

À vrai dire, nous avons beaucoup hésité avec d'autres joueurs, comme Matthieu Jalibert, Thomas Ramos ou encore Jonathan Danty. Mais voilà, comment ne pas mettre le capitaine du XV de France, auteur d'un match solide face à la Nouvelle-Zélande, puis de 50 minutes exceptionnelles contre la Namibie, avant d'être victime d'un plaquage dangereux le contraignant à sortir. Une blessure qui ne le coulera pas, celui-ci ayant fait tout son possible pour jouer le quart de finale, face à l'Afrique du Sud. Un match où, encore une fois, il a été aussi juste que décisif, amenant notamment l'essai de Mauvaka. Finalement, si "Toto" n'est pas plus haut dans ce classement, c'est seulement à cause de son temps de jeu, plus bas que les autres joueurs de ce classement (200 minutes).

4ème : Greg Alldritt

Même problème que pour son copain de toujours, Antoine Dupont : absent face à l'Uruguay et la Namibie (les deux matchs les moins importants, certes), Greg Alldritt a eu moins le temps de s'exprimer lors de cette Coupe du Monde que les 3 autres joueurs devant lui. Néanmoins, nous avons eu le droit à un grand Greg Alldritt lors de ce Mondial !

Stratosphérique contre les Blacks, le troisième ligne de La Rochelle a ensuite dû soigner une petite blessure, avant de faire son retour contre l'Italie, pour le dernier match de poule. Rencontre dans laquelle le numéro 8 des Bleus a, comme d'habitude, constamment fait avancer les Bleus, et ce peu importe le défenseur en face de lui. Un peu moins en vue contre les Springboks, Alldritt a néanmoins tout donné, face à un pack sud-africain brutal. Au final, comme pour Dupont, son classement est seulement dû à son temps de jeu plus faible que les 3 premiers.

De retour en grande forme depuis la tournée d'automne de 2022, le grand Charles Ollivon n'a pas déçu durant ce Mondial. Au contraire, il fut même l'un des joueurs les plus importants du pack du XV de France. Au rendez-vous face aux Blacks, plaquant à tour de bras, il a ensuite fait partie du plus grand succès de l'histoire des Bleus face à la Namibie, inscrivant d'ailleurs un doublé. Également très bon contre l'Italie, il fut enfin l'un des rares avants tricolores à répondre au défi physique imposé par les Springboks, tout en étant dangereux balle en main. Pour ce qui sera peut-être sa dernière Coupe du Monde (ce qu'on ne lui souhaite pas), Charles Ollivon méritait bien mieux.

2ème : Damian Penaud

Comment faire un classement des meilleurs joueurs du XV de France durant cette Coupe du Monde, sans mentionner le nom de Damian Penaud ? Sérial marqueur des Bleus, le désormais joueur de l'UBB a fait cauchemarder toutes les défenses du monde entier. Auteur de 6 essais en 4 rencontres, il est d'ailleurs toujours le meilleur marqueur de la compétition.

Constamment dangereux lorsqu'il touchait le ballon, il fut d'ailleurs très altruiste en offrant le premier essai du quart de finale à Cyril Baille, alors que l'on imagine facilement qu'il aurait pu le marquer tout seul. Preuve du joueur qu'est Damian Penaud, un marqueur d'essai qui n'a jamais fait d'offense au jeu pour inscrire une réalisation de plus. D'ailleurs, face aux Springboks, Penaud n'a malheureusement pas franchi la ligne d'en-but, une première depuis 7 matchs avec le XV de France...

Pour terminer ce classement en beauté, parlons du talonneur du XV de France, Peato Mauvaka. Remplaçant de base, le talonneur du Stade Toulousain a "profité" de la blessure de Julien Marchand face aux Blacks pour débuter par la suite toutes les rencontres des Bleus avec le numéro 2 (sauf contre l'Uruguay). Auteur de 3 essais durant la compétition, Mauvaka fut surtout le Français le plus régulier de cette Coupe du Monde. Toujours très bon, il n'est jamais passé à côté d'un match. Réel danger pour les défenses adverses, il fut de taille face à la première ligne sud-africaine. D'ailleurs, sa sortie, comme celle de Baille et d'Atonio, ont fait du mal au XV de France. En bref, le meilleur joueur tricolore de la compétition, selon nous.