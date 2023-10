COUPE DU MONDE. ''Sans Antoine Dupont, Damian Penaud serait peut-être la star absolue du XV de France''

En marquant deux essais contre l'Italie ce vendredi à Lyon, Damian Penaud est devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du XV de France.

En marquant deux essais contre l'Italie ce vendredi à Lyon, Damian Penaud est devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du XV de France. Avec 35 réalisations au compteur, l'ailier de l'UBB est passé devant Vincent Clerc (34). Il n'est plus qu'à trois longueurs d'une légende des Bleus, Serge Blanco. Et tout ce que les supporters espèrent, c'est qu'il le dépassera car cela voudra dire que l'équipe de France est entré en Terre promise.

Pour l'ancien président du RCT Mourad Boudjellal via Eurosport, si Antoine Dupont n'était là, "Damian Penaud serait peut-être la star absolue des médias et des annonceurs pour l'équipe de France." Il est vrai que grâce à ses performances sur le pré et son illustre patronyme, l'ailier aurait pu être le visage du XV de France. RUGBY. Après avoir roulé sur l'Italie, la France bientôt 1ʳᵉ au classement mondial si…Cependant, si l'ancien clermontois brille, c'est aussi parce que les Bleus sont performants. Et ça, le sélectionneur Fabien Galthié a tenu à le rappeler. "L’ailier est le dernier joueur d’une chaîne de compétence. Damian a la chance de jouer dans une équipe qui performe, qui l’emmène dans des situations fortes. C’est très facile de féliciter Damian pour sa performance offensive, mais c’est très facile aussi quand tu as une équipe qui travaille comme ça pour toi."

On dit souvent au rugby que la star, c'est l'équipe. Mais on ne peut éluder le talent de certains de ses membres. Et c'est justement l'association de ces éléments, mis dans les meilleures dispositions par le staff, qui fait que l'équipe performe à ce niveau. "Les joueurs qui deviennent grands sont servis par l’équipe. La performance individuelle est servie par le collectif, quel que soit le joueur", ajoute le sélectionneur.

"Depuis quatre ans on peut souligner beaucoup d’éclosions de joueurs qui se révèlent et qui grandissent, mais c’est toujours parce que l’équipe les porte. C’est un mélange des deux. Il contribue à la performance de l’équipe et l’équipe contribue à leur performance individuelle." Une combinaison gagnante qui pourrait bien permettre à l'équipe de France de soulever son premier titre mondial.

Ce vendredi soir, il y a eu comme un vent de panique dans les tribunes lorsque Penaud est resté assis sur la pelouse quelques instants avant de se relever en boitillant. Nombreux ceux qui ont craint que les Bleus ne perdent un nouvel élément avant la blessure du capitaine Antoine Dupont. RUGBY. ''On n’est pas là pour rendre des copies propres, on est là pour gagner le match'', le XV de France déjà tourné vers le quartCe samedi matin, Karim Ghezal, entraîneur en charge de la touche, a tenu à rassurer tout le monde au point presse : "Tout va bien. Ça lui arrive aussi à l’entraînement. Je crois que c’est un léger coup qu’il a pris au tibia. Tous les joueurs passent ce matin au médical. De ce que j’ai entendu, aucun joueur n’a de souci. Damian est à 100%." Ça tombe bien, le XV de France aura besoin de lui au top de sa forme pour terminer les coups.