COUPE DU MONDE. Pourquoi les All Blacks auraient tort de se focaliser sur le banc à 7 avants des Springboks ?

Samedi, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se retrouvent en finale pour la 2e fois de l'histoire de la Coupe du monde. Sur quoi va se jouer ce match au sommet ?

COUPE DU MONDE. Mbonambi, Pollard et de Klerk titulaires avec les Springboks face aux All BlacksPour cette finale de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, Nienaber a opté pour un banc en 7-1, comme c'était le cas lors du précédent choc entre ces deux nations cet été. Une rencontre qui avait souri aux Springboks. Sept avants chez les finisseurs, c'est une première à ce stade de la compétition.

Quatorze joueurs retenus dans les 23 brigueront leur deuxième titre mondial. Les seuls Springboks à avoir remporté deux Coupes du Monde de Rugby sont Os du Randt (1995 et 2007) et Frans Steyn (2007 et 2019). Siya Kolisi pourrait devenir le deuxième capitaine de l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby à brandir le Trophée Webb Ellis à deux reprises, après le Néo-Zélandais Richie McCaw.

Willie Le Roux sera le seul arrière puisque le sélectionneur a ajouté Trevor Nyakane, Jean Kleyn et Jasper Weise aux autres avants déjà présents sur le banc lors de la demi-finale face à l'Angleterre. Un choix dicté par la forme des joueurs, mais pas que, comme l'a confié Jacques Nienaber : "Quand on sélectionne l’équipe, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, que ce soit les aspects médicaux ou les performances réalisées. Et puis on a beaucoup analysé la Nouvelle-Zélande et les secteurs sur lesquels on peut prendre le dessus."

Vont-ils essayer de mettre beaucoup de rythme et de la concasser devant pour faire la différence en fin de partie ? Bien évidemment, le sélectionneur des champions du monde n'est pas assez "stupide" pour dévoiler la stratégie mise en place pour ce choc au sommet. Mais ils ont fait leur boulot avec beaucoup de minutie. Le technicien estime qu'ils auraient très bien pu aligner un banc en 6-2 ou en 5-3.

L’important, c’est les 23. On sélectionne l’équipe dont on pense qu’elle nous fera gagner. On a choisi nos 23 pour la simple et bonne raison qu'on pense qu'ils peuvent être performants et nous permettre de remporter deux Coupes du Monde consécutives.

Sur une finale, tout est possible et chaque détail va compter. La pluie pourrait s'inviter avant ou pendant le match, comme cela avait été le cas face aux Anglais. Des conditions qui pourraient influer sur le jeu et peut-être pousser les Boks à resserrer les rangs. Côté néo-zélandais, on a vu que l'humidité ne leur faisait pas peur. Ils devraient rester fidèles à leur philosophie et envoyer du jeu.

Le XV de départ compte 987 sélections. Lors de la finale de 1995 contre les All Blacks, les 15 titulaires en cumulaient 173.

Néanmoins, il ne faudra pas oublier les fondamentaux du rugby à savoir le combat et l'agressivité. "Leur dimension physique représente un immense défi. Quand on prépare ce genre de match en tant qu’entraîneur des avants, on sait que leur dimension physique est une de leurs fiertés et qu’ils excellent dans ce domaine", a commenté Jason Ryan, entraîneur des avants des All Blacks, en conférence de presse.

Mais se focaliser uniquement sur la physicalité des Sud-Africains serait une erreur que la Nouvelle-Zélande ne devrait pas commettre. On a vu contre le XV de France qu'ils savaient aussi s'adapter à leur adversaire. L'Afrique du Sud possède d'excellents joueurs et elle sait les faire briller. Ce n'est plus la même équipe qu'en 2019. Cependant, il n'est pas exclu qu'elle imite celle de 1995 en marquant tous ses points au pied si d'aventure cette finale était cadenassée. Surtout qu'Handre Pollard est le troisième joueur le plus prolifique de l’histoire face aux All Blacks, contre lesquels il a marqué 149 points.

Ils ont apporté de la variation dans leur jeu avec une très bonne touche et une défense féroce. Ils mettent leurs adversaires sous pression et excellent dans les rucks. Ils ont amélioré toutes les facettes de leur jeu pour cette finale.

Les All Blacks, en quête d'un quatrième titre à l'instar des Boks, entendent bien dominer cette rencontre et relever le défi proposé par leur illustre rival. "On a un plan solide. Les arbitres prendront leurs décisions en fonction de ce qu’ils voient. Il faut que les choses soient claires de ce point de vue, surtout dans ces moments importants." Espérons en effet qu'aucune décision arbitrale ne décidera du sort de cette rencontre. Et on ne parle pas uniquement d'un coup de sifflet mais d'une faute qui pourrait contraindre les officiels à exclure un joueur. RUGBY. Coupe du monde. Pourquoi la finale All Blacks vs Afrique du Sud est déjà un match historique ?