COUPE DU MONDE. Mbonambi, Pollard et de Klerk titulaires avec les Springboks face aux All Blacks

Jacques Nienaber nous a encore réservé son lot de surprises pour cette finale de Coupe du monde. Le sélectionneur sud-africain a opéré plusieurs changements dans son XV de départ.

Mbonambi non sanctionné

Ce fut le feuilleton le plus suivi de cette semaine, le cas Bongi Mbonambi a fait couler beaucoup d'encre suite à la demi-finale contre l'Angleterre. Accusé par TomCurry d'avoir eu des propos racistes à son encore, le talonneur expérimenté des Boks a finalement été innocenté, après que World Rugby a ouvert une enquête.

Dans un communiqué officiel, l'organisation mondiale a publié ceci : "World Rugby a examiné les allégations faites par l'Anglais Tom Curry concernant l'utilisation de termes discriminatoires par le Sud-Africain Mbongeni Mbonambi lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023 entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud samedi, ainsi qu'une autre allégation avancée ces derniers jours au sujet d'un match précédent dans le cadre des Autumn Nations Series 2022.



Toute allégation de discrimination est prise extrêmement au sérieux par World Rugby et justifie une enquête approfondie. Après avoir étudié toutes les preuves disponibles, y compris les images du match, les enregistrements audio et les témoignages des deux équipes, l'instance dirigeante a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves à l'heure actuelle pour engager des poursuites. Par conséquent, l'affaire est considérée comme close à moins que des preuves supplémentaires ne soient découvertes."

De ce fait, le talonneur aux 66 sélections sera une fois de plus un des atouts majeurs des Springboks face aux Blacks. En revanche, World Rugby a aussi souligné que Tom Curry n'aurait pas de sanctions à son encontre : "World Rugby reconnaît par ailleurs que Tom Curry a émis des allégations de bonne foi et qu'il n'y a aucune suggestion que ces allégations soient délibérément fausses ou malveillantes."



Les cadres de retour

Remplaçant sur chacun des matchs couperets, la charnière championne du monde en 2019 est de retour dans le XV de départ ! Le tandem De Klerk/Pollard a l'habitude de jouer ces matchs si tendus, et l'expérience semble primer aux yeux du staff sud-africain.



Le troisième ligne centre, Jasper Wiese est, lui aussi, de retour sur la feuille de match, après de très bons matchs en phase de poules. Ce dernier avait été devancé par Duane Vermeulen au moment des phases finales.

Le retour du 7-1

On ne change pas une équipe qui gagne et à l'image du dernier match remporté par les Springboks, 37-5, contre les Blacks, un banc avec un seul et unique trois-quarts est reconduit. En effet, Willie Le Roux apportera toute son expérience en fin de match, et pourra également soulager Damian Willemse ou un des ailiers en cas de pépins physiques. Ce dernier fêtera sa 92ᵉ sélection.

Ensuite, le deuxième ligne Jean Klein est aussi de retour sur la feuille de match, lui qui n'a joué aucune rencontre des phases finales. Il apportera du poids dans ce pack déjà massif. Vincent Kosh cède sa place à Trevor Nyakane, le joueur du Racing 92.

Pour les titulaires, on retrouve bien évidemment Kolisi au capitanat, accompagné de Du Toit et Vermeulen. Etzebeth et Mostert seront aussi de la partie à l'attelage. Mbonambi formera la première ligne avec ses fidèles compères, Kitshoff et Malherbe. Derrière, rien ne change au centre, ni aux ailes ! Willemse conserve aussi le numéro 15.