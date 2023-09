COUPE DU MONDE. ''On est très confiants, on a bien étudié'', l'Uruguay semble avoir un plan pour le XV de France !

Pour le premier match des "Teros" dans la compétition, ce sera un gros morceau avec le XV de France, ce jeudi soir au stade Pierre-Mauroy de Lille. Voyons voir ce que pensent les Uruguayens du match.

Un plan de jeu bien ficelé

Si la plupart des fans de rugby et spécialistes ne donnent pas cher de la peau des Uruguayens face à la France, ce n'est pas l'avis que partagent les coéquipiers d'Arata. Orgueilleux et sûrs de leur force, les joueurs de l'Uruguay se présentent face au XV de France avec la ferme conviction de ne pas prendre l'eau, à juste titre. Interrogé par World Rugby, Guzmán Barreiro (entraîneur adjoint) semble même plutôt confiant : "Pour nous, un match réussi face à la France consistera à exécuter notre plan de jeu. Si on y parvient, le résultat se rapprochera de ce qu’on recherche. On est très confiants, on a bien étudié notre adversaire, on connaît parfaitement ses atouts et ses individualités, tout en étant conscients des nôtres. »

L'ailier de la sélection, Nicolas Freitas, revient aussi sur le plan de jeu orchestré par le staff uruguayen : "Depuis quelque temps, l’Uruguay essaye davantage d’imposer son jeu. Évidemment, c’est plus difficile à ce niveau de compétition, mais l’idée reste la même : proposer des choses, autant en défense qu’en attaque, et ne pas subir. En restant attentistes contre la France, on s’expose à de gros problèmes. On veut prendre des initiatives et profiter à fond de l’occasion qui nous est donnée de nous mesurer à une sélection du plus haut niveau mondial.

RUGBY. Coupe du monde. Pourquoi le coq est l’emblème du XV de France ?



La France a été bien analysée

Une chose est sûre, le système offensif et défensif de nos Bleus a été revu en long, en large et en travers par l'encadrement uruguayen. Ces derniers ont tenu à analyser de fond en comble le premier match du XV de France, et les précédents, afin d’être surpris le moins possible. Joaquín Pastore, l'entraîneur des trois quarts, a résumé justement les forces tricolores : "Les points forts de la France sont le jeu au pied et la défense. En défense, les Français se focalisent sur la récupération du ballon. Et puis il y a ce pack d’avants qui est très fort."

Pour Manuel Ardao (troisième ligne), une des clés du match résidera dans l'engagement et la dimension physique : "La France est une équipe physique et elle le fait sentir à ses adversaires. Si tu la laisses jouer, tu vas passer un mauvais moment. Le défi pour nous, ce sera de proposer ce jeu de contacts ou d’essayer de les dominer dans ce domaine. Sur le plan défensif, au moins, le match va se jouer là-dessus."

Si pour le troisième ligne, la densité physique et les ballons portés seront au centre de débats, ce n'est pas l'avis de Nicolas Freitas, qui, en tant qu'ailier, se méfie de la botte de Jaminet et de ses compères. Voici son analyse " La France fait partie des équipes qui jouent le mieux et le plus au pied. Il faut tenir compte du volume de coups de pied qui peuvent être joués. Ils vont chercher à nous pousser à la faute et c’est là qu’on va essayer de trouver des failles. Ils vont aussi être physiques et quelle que soit l’équipe alignée, ils vont donner de la vitesse au jeu."

VIDEO. Coupe du monde. ''Il est réel, on peut le toucher'', la rencontre pleine d'humilité entre Zidane et Dupont



Une forte émotion de jouer la Coupe du monde

Bien que Los Teros soient motivés avant ce match, et concentrés pour faire bonne figure face à une des meilleures équipes du monde, un fort sentiment de bonheur est présent dans cette équipe. Le capitaine, Andrés Vilaseca, se réjouit déjà : "Je suis heureux de participer à une Coupe du Monde, surtout que ça se passe en France, un pays qui vit le rugby d'une façon très spéciale. On voit ces stades, le public, l’ambiance qu’on retrouve à chaque match. J'ai très envie d’en profiter. L’objectif, c’est de profiter de tout : de chaque match, de chaque entraînement. Je sens vraiment bien ce groupe et ça me donne de la tranquillité d’esprit."

Bautista Basso, autre ailier de la sélection, rejoint son capitaine. En plus de cela, ce dernier va vivre ce jeudi soir son premier match en Coupe du monde, seulement 22 ans : "Je ressens beaucoup d’émotion, je suis heureux d’être ici. Depuis les deux dernières années avec mon club, les portes s’ouvrent pour moi avec les U-20 et le rugby à VII. Je pense les avoir saisies et je suis content de me retrouver là où je suis."

Guillermo Pujadas, le talonneur aux 28 sélections, ne voit également que le bon côté des choses, pour une nation qui n'a que très peu l'habitude de vivre ce genre de moment : "Pour nous, c’est un plaisir de pouvoir commencer la compétition contre le pays organisateur. Au-delà du public et de l’ambiance, ça va être une source de motivation. On n’est pas habitués à jouer devant autant de monde, mais c'est un motif d’orgueil, ça va nous pousser à donner encore un peu plus sur le terrain."

RUGBY. Coupe du monde. Pourquoi le coq est l’emblème du XV de France ?