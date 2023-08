COUPE DU MONDE. Nombre d’essais, points d’écart… Quels seront les records fous à battre ?

Le 8 septembre à 21 heures, la Coupe du Monde 2023 débutera officiellement. Une édition qui pourrait voir certains records historiques être battus.

Le 8 septembre, à 21 heures, la Coupe du Monde de rugby 2023 débutera officiellement, avec un alléchant France vs Nouvelle-Zélande. Une compétition que les fans du monde entier attendent depuis maintenant 4 ans, et qui pourrait bien nous faire vivre de grandes émotions. Et si nous suivrons avec passion le parcours des Bleus de Fabien Galthié durant ce Mondial, cette compétition sera également l'occasion de faire tomber des records historiques ! Et si certains semblent presque impossibles à battre, ce n'est pas le cas d'une bonne partie de ces derniers. Pour ce faire, on a donc décidé de s'attarder sur quelques records en rapport avec la Coupe du Monde, qui pourraient être battus lors de cette édition 2023. Avec bien sûr, notre pronostic (parfois osé, on vous prévient) concernant l'équipe ou le joueur qui battra chaque record.

Records concernant les équipes

Forcément, l'on commence par le plus basique, puisqu'il s'agit du nombre de titres mondiaux remportés. Actuellement de 3 (Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande), ce record pourrait être détenu par l'une de ces deux nations, si bien sûr l'une d'elles soulève le Trophée Webb Ellis, le 28 octobre prochain. Et au vu de la forme actuelle des Springboks, nous pensons que les coéquipiers de Kolisi sont mieux placés que les Blacks pour détenir seuls ce record. N'enterrons néanmoins pas les hommes du Pacifique, qui se sont rarement manqués dans l'histoire de la Coupe du Monde.

En parlant de la Nouvelle-Zélande justement, cette nation détient actuellement le record du plus grand nombre de points inscrits lors d'une rencontre de Coupe du Monde. Ce fut lors d'un match contre le Japon en 1995, où les All Blacks avaient inscrit 145 points (145-17). Alors certes, ce record a de moins en moins de chances d'être battu, tant l'écart entre les équipes du tiers 1 et les autres semblent se réduire. Néanmoins, nous sommes joueurs au Rugbynistère, et nous parions qu'une équipe pourrait dépasser ce record : les All Blacks, encore une fois. Souvent sans pitié avec les petites nations, nous pensons que les Blacks vont étriller la Namibie, dans une rencontre qui pourrait dépasser les 100 points, voire plus.

Dans le même registre, attardons-nous ensuite sur l'Australie, qui détient le record du plus grand nombre d'essais inscrits en une seule rencontre (22). Ce fut lors du match entre les Wallabies et la Namibie, en 2003. D'ailleurs, cet affrontement est également celui qui a accueilli le plus grand écart de points de l'histoire de la Coupe du Monde, 142 (142-0). Un record qui, comme celui que nous venons de voir juste au-dessus, a peu de chances d'être battu un jour, tant il semble inaccessible. Néanmoins, s'il y a bien un match qui pourrait se rapprocher de ce dernier (voire le dépasser), ce serait là encore celui opposant les All Blacks à la Namibie, dans la poule A.

Enfin, évoquons un record qui, lors de cette édition, ne pourra être battu que par une équipe : le Japon. En effet, les Japonais sont les seuls, avec les Canadiens, à avoir fait deux matchs nuls dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et comme le Canada n'est pas qualifié, il ne reste que le Japon pour battre ce record. Et pourquoi pas lors de la rencontre face aux Samoa , équipe que les Brave Blossoms ont affronté en préparation cet été (22-24 pour les Samoa). Bien entendu, l'on ce compte pas ici les matchs nuls qui ont été fixés lors de la Coupe du Monde 2019, suite au Typhon Hagibis. 2

Records concernant les joueurs

Après avoir parlé des records concernant les équipes nationales, passons désormais aux records qui concernent les joueurs. À commencer par celui qui a le plus de chance d'être battu : le plus grand nombre d'apparitions en Coupe du Monde. Détenu jusqu'alors par Jason Léonard et Richie McCaw (22), ce record risque fortement d'être dépassé par Sam Whitelock, sélectionné avec la Nouvelle-Zélande. Avec 19 matchs disputés en Coupe du Monde depuis 2011, le deuxième ligne des Blacks pourrait même devenir le joueur ayant gagné le plus de rencontres en Coupe du Monde, devant son ancien coéquipier McCaw (20).

Autre record, cette fois-ci bien plus emblématique, celui du plus grand nombre d'essais inscrits sur une seule édition (8). Il est bien évidemment détenu par le regretté Jonah Lomu (1999), ainsi que par Bryan Habana (2007) et Julien Savea (2015). Un record compliqué à dépasser, même si plusieurs candidats peuvent y prétendre : Will Jordan avec les Blacks, Kurt-Lee Arendse avec l'Afrique du Sud, ou bien sûr Damian Penaud avec le XV de France. Trois joueurs en pleine forme, qui ont tous des statistiques particulièrement impressionnantes. Alors pourquoi pas tenter le coup ?

Enfin, clôturons cet article par un record qui, on l'espère, sera battu le 28 octobre prochain : celui du joueur le plus jeune à avoir remporté la Coupe du Monde. Actuellement détenu par le Sud-Africain François Steyn (20 ans et 159 jours en 2007), ce record pourrait tomber en cas de victoire du XV de France ! En effet, un joueur tricolore remplit les conditions nécessaires pour le battre : Louis Bielle-Biarrey. Né le 19 juin 2003, l'ailier de l'UBB aura 20 ans, et 131 jours le 28 octobre, date de la finale de la Coupe du Monde. Un signe du destin ?

