COUPE DU MONDE. Malade mais toujours en lice, le Japon peut-il (vraiment) espérer voir les quarts de finale ?

Difficile vainqueur des Samoa, le Japon est toujours en lice pour une deuxième qualification en quart de finale de rang. Et ce, malgré un niveau de jeu loin d’être étincelant…

Ce jeudi soir, à Toulouse, le Japon a assuré l’essentiel, en s’imposant face à une équipe des Samoa entreprenante, mais bien trop maladroite. Un succès 28 à 22 qui s’est notamment construit grâce au réalisme des Nippons dans le premier acte, mais aussi grâce au carton rouge reçu par Ben Lam à la 47ème minute de jeu. Un manque de précision qui n’est pas sans rappeler le match des Samoans face aux Argentins, la semaine passée. D’ailleurs, et même si rien n’est mathématiquement fait, les Samoa ont certainement dit adieu aux phases finales de la Coupe du Monde à Toulouse.

À l’inverse, les coéquipiers de Leitch sont toujours en course pour une potentielle place en quart de finale. Vainqueurs faciles du Chili, ces derniers ont ensuite tenu une mi-temps, avant de totalement craquer, face à l’Angleterre. De ce fait, les Japonais joueront un véritable huitième de finale le dimanche 8 octobre, face à l’Argentine. Mais si sur le papier, les résultats du Japon sont plutôt satisfaisants (du moins dans ce que l’on pouvait attendre), le niveau de jeu proposé est (très) loin de celui de la Coupe du Monde 2019. Si bien que certains observateurs ne donnent pas cher de leur peau face aux Pumas…

RUGBY. VIDEO. Le Japon gagne le duel des archipels face aux Samoa et garde espoir pour les quarts Une même ossature, avec un différent plan de jeu

Pourtant, lorsqu’on y regarde de plus près, le Japon a su jouer sur la continuité ces dernières années. Pour preuve, 12 des 23 joueurs ayant participé au quart de finale contre l’Afrique du Sud en 2019, étaient sur le terrain face aux Samoa jeudi soir. Parmi eux, de nombreux avants, comme l’intégralité de la première, mais aussi de la troisième ligne. Mais voilà, les années sont passées, et l’on sent que les cadres apportent moins que lors du Mondial 2019 (hormis quelques exceptions). Ajoutez à cela de jeunes joueurs encore trop tendres pour le niveau international (comme la charnière remplaçante Fukuda-Lee), et vous comprendrez mieux pourquoi le jeu japonais semble bien moins bon qu’avant, mais aussi moins attrayant.

Car oui, historiquement, ce qui a toujours fait la force du Japon était sa ligne de ¾ insouciante et rapide, capable de déstabiliser n’importe quelle défense. Un constat qui semble, aujourd’hui, bien loin. Car n’en doutez pas, si le pays du Soleil Levant s’est imposé face aux Samoans, c’est avant tout grâce à son paquet d’avants ! Et en particulier sa troisième ligne, emmenée par le numéro 8 et capitaine Himeno, auteur d’un match exceptionnel. La mêlée japonaise a également été l’un des points forts ce jeudi, là où, dans le jeu courant, l’on a senti des Japonais en-dessous de leurs adversaires.

Si la troisième ligne a été excellente ce jeudi, il est certain que le résultat aurait été tout autre si les Samoans n’avaient pas autant vendangé. Dominateurs dans le premier acte, les coéquipiers de Fritz Lee se sont montrés extrêmement maladroit dans le dernier geste, là où les Japonais ont été très réalistes.

Rugby. Coupe du Monde. La naturalisation, l'outil qui a permis au Japon de franchir un cap Battre l’Argentine, vrai espoir ou fumisterie ?

Toujours est-il qu’avec cette victoire, le Japon a gagné le droit de rêver à un quart de finale. La décision se fera certainement le 8 octobre, face à une équipe d’Argentine qui, disons-le, part largement favorite. Néanmoins, à l’instar des Brave Blossoms (toutes proportions gardées), les Pumas n’ont pas été à la hauteur des attentes. Facilement battus par le XV de la Rose (malgré un carton rouge très précoce côté anglais), les coéquipiers de Montoya se sont ensuite difficilement imposés face aux Samoa, dans un match aux conditions climatiques compliquées.

Malgré cela, l’Argentine possède davantage de certitudes dans son jeu que le Japon. Plus solide devant, mais également plus créatif derrière, celle-ci devrait se défaire d’une formation nippone qui apparaît en fin de cycle. Une impression confirmée par le climat nauséabond que certaines sources dénoncent, au sein du vestiaire japonais, notamment entre le sélectionneur Jamie Joseph et les joueurs…

RUGBY. La magie du Japon sur le point de s’effondrer lors de la Coupe du monde en France ?