RUGBY. VIDEO. Le Japon gagne le duel des archipels face aux Samoa et garde espoir pour les quarts

Les Samoa et le Japon jouaient leur survie dans cette Coupe du monde de rugby ce jeudi à Toulouse. Finalement, ce sont les Japonais qui en sortent gagnants

Au Stadium de Toulouse, la fête bat son plein ce 28 septembre. Avant même l’entrée des principaux acteurs du match, les supporters ont mis l’ambiance sur le parvis. Les supporters japonais ont assuré le show et les photos avec leurs déguisements loufoques. En complément, quelques supporters samoans parsèment les alentours. Enfin, les Toulousains ou autres locaux du Sud-Ouest ne manquent pas une occasion de saluer le ballon ovale.

Pour la quatrième journée de ce mondial, le Japon rencontre donc les Samoa. Pour les deux formations, la rencontre était capitale. Avec deux matchs joués pour une victoire des deux côtés, l’aventure en Coupe du monde risquait de s’arrêter pour l’un des deux outsiders de la Poule D. Ça, les nombreux Japonais en tribunes en avaient conscience. Basée à Toulouse, la formation entraînée par Jamie Joseph voulait se rassurer. Venus de Montpellier, les Samoa comptaient tenter le tout pour le tout.

Une première période hachée Manu

Les Japonais essayent directement d’appliquer leur rugby. Cependant, s’ils ont essayé de nourrir les ailes, le cuir y est trop rarement arrivé. Les Samoans n’ont pas hésité à défendre fort (quitte à rater quelques plaquages) et à couper les extérieurs.

Néanmoins, les quelques fois où les Asiatiques sont parvenus à leurs fins, un essai était au bout. Pour l’essai de Labuschagne (13’), Lemeki élimine un plaqueur adverse et crée l’occasion. Vers la demi-heure de jeu, Michael Leitch plonge dans l’en-but pour marquer le deuxième essai des siens (32’).

Rugby. Coupe du Monde. La naturalisation, l'outil qui a permis au Japon de franchir un cap

L’envie d’agressivité des Océaniens leur a néanmoins joué des tours. En voulant souvent en faire trop, ils ont croqué de nombreux décalages. Finalement, les Samoans ont fait la différence sur leur puissance lors de leur unique essai de la première période. Le talonneur Lam s’effondre en Terre-promise après un maul alors que son vis-à-vis vient d’être expulsé temporairement pour un plaquage haut. En tribune, de nombreux cris guerriers viennent tenter de mobiliser les Manu Samoa dans un Stadium qui s’est quelque peu refroidi. Score à la mi-temps : 17 - 8.

Le Japon récite sa partition

Au retour des vestiaires, le Japon continue de monter en puissance alors que les Samoa s’essoufflent. À la 47ᵉ minute, le carton rouge, via un bunker, de Ben Lam n’arrange pas les affaires des joueurs en bleu. En sous-effectif, ils peinent à contenir les quart-de-finalistes du dernier mondial. Kazuki Himeno inscrit un nouvel essai en puissance peu de temps après (49’). Pétillants sur le parvis du Stadium avant la rencontre, les supporters japonais lancent quelques “Nihon ! Nihon !” depuis les tribunes.

Alors que Kotaro Matsushima pensait inscrire un essai à la 63ᵉ minute, les Brave Blossoms voient le bonus offensif faire la moue. Un en-avant japonais est décelé et Jaco Peyper annule la réalisation de l’ex-Clermontois. Pour renverser la vapeur, les Samoa se mobilisent ensuite. Ils se concentrent et se montrent plus tranchants et assoient quelques défenseurs japonais sur le sol de l’Île du Ramier. Les efforts communs sont valorisés par Duncan Paia'aua et son essai transformé par Christian Leali'ifano. Les Océaniens restent en vie dans la rencontre et dans cette Coupe du monde à quelques minutes de la fin du match.

COUPE DU MONDE. Capables d’être fabuleux, les Samoans peuvent-ils surprendre une Argentine qui a déçu ?Peu de temps après, une magnifique offensive japonaise prend le large. Jone Naikabula est servi en bout de ligne et joue dans le dos de la défense adverse. Malheureusement pour lui et les siens, il est repris par la patrouille. À la 75ᵉ minute, les Japonais diminuent le risque d’un retournement de situation et choisissent de buter plutôt que de trouver la touche. La nation de l’Empereur bloque au troisième essai et ne parvient pas à arracher le bonus offensif.

Alors que certains de ses coéquipiers sont immobilisés par les crampes, Christian Leali'ifano relance l’intérêt du match et réveille le stade. À deux minutes du coup de sifflet final, il s’infiltre entre deux défenseurs japonais et inscrit, puis transforme, un essai. Les supporters au drapeau rouge et bleu y croient. Ils se lèvent et encouragent leur équipe. Cependant, ce soutien arrive un peu tard. Les Japonais récupèrent un ballon sur un alignement en touche et envoient le cuir dans les gradins. Score final : 28 - 22.

RUGBY. La magie du Japon sur le point de s’effondrer lors de la Coupe du monde en France ?