Vainqueurs faciles du Chili lors de leur entrée en lice, les Samoans s’avanceront ce vendredi à Saint-Étienne pour surprendre une Argentine décevante face à l’Angleterre.

Des quatre poules de cette Coupe du Monde, la D est certainement celle que l’on aborde le moins. La faute peut-être à une domination (ennuyeuse) de l’Angleterre, jumelée à un intérêt particulier pour les autres groupes (épopée fidjienne, parcours des Bleus etc…). Et pourtant, quand on y regarde de plus près, cette poule D pourrait se montrer très passionnante !

En effet, et malgré le fait que le XV de la Rose va certainement finir premier, ce groupe pourrait bien accueillir de belles surprises ! Car oui, derrière l’inexorable Perfide Albion, la bataille risque de faire rage entre trois prétendants : l’Argentine, le Japon et les Samoa.

Alors oui, sur le papier, l’Argentine semble plus que favorite pour cette deuxième place. Mais voilà, la performance des coéquipiers de Matera face à une Angleterre réduite à 14 durant presque tout le match a profondément déçu. Sans réelles idées de jeu, les Pumas n’ont fait que subir la puissance du pack anglais, et ce durant l’intégralité de la rencontre. Une piètre performance qui peut laisser de l’espoir aux deux outsiders de la poule : le Japon et les Samoa.

Si vous ne suivez guère le rugby (du moins pas de manière assidue), vous pouvez légitimement penser que le Japon pourrait être l’une des surprises de ce Mondial. En effet, le souvenir du Mondial 2019 est resté dans de nombreuses têtes, tant les hommes du pays du Soleil Levant avaient été grandioses. Oui mais voilà, 4 ans plus tard, l’équipe dirigée par Jamie Joseph ne ressemble plus tellement à celle qui avait fait tomber l’Irlande et l’Écosse. Pire, l’on sent que les Nippons ne sont pas armés pour pouvoir rivaliser avec de grosses nations mondiales pendant plus d’une mi-temps. Un constat qui s’est confirmé ce week-end, contre l’Angleterre. Autrement dit, et malgré une stratégie de jeu tout à fait louable, il semble peu probable que les Brave Blossoms arrivent à bousculer l’Argentine.

En revanche, la donne s’avère différente pour les Samoa. Dérangés par une équipe chilienne accrocheuse en première période, les coéquipiers de Seuteni ont vite réussi à redresser la barre, pour finalement s’imposer largement pour leur entrée en lice en Coupe du Monde (43-10). Un succès qui, même s’il a été enregistré face au petit poucet de la poule, nous a néanmoins donné un avant-goût de ce qu’était capable cette équipe du Pacifique.

Rugby. Avec 8 joueurs de Top 14, les Samoa espèrent faire une grosse entrée dans la Coupe du mondeFort d’un pack assez dominant (Alo-Emile, Alainu’uese, Lee, Faumuina, Ala’alatoa, Taufua), les Samoa ont également l’avantage d’avoir une ligne de 3⁄4 fabuleuse : Leali’ifano, Manu, Seuteni, Paia’aua… Tous débuteront ce vendredi, contre les Pumas. D’ailleurs, ces derniers seront accompagnés par Ben Lam, absent face au Chili, et qui fera donc ses débuts officiels avec les Samoa (celui-ci a joué une rencontre contre les Barbarians, cet été). De quoi pouvoir mettre en difficulté une défense argentine qui devra rester aux aguets, si elle ne veut pas se faire transpercer par les autobus samoans.

Mais alors quoi, l’équipe des Samoa vainqueur de l’Argentine, est-ce vraiment sérieux ? Et bien pourquoi pas ! Dans une compétition où les Fidjiens impressionnent, pourquoi ne pas voir leurs voisins se payer des Pumas qui ne semblent pas dans la forme de leur vie. Néanmoins, et malgré la forme des deux équipes, l’Argentine reste logiquement favorite pour ce match. Mais après tout, dans un rugby qui se veut de plus en plus accroché, doit-on encore avoir toujours la même confiance envers l’équipe qui paraît la plus forte ?

