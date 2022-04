Coupe du Monde. Les Springboks auraient trouvé leur camp de base dans le sud de la France

Les Champions du Monde Sud-Africains auraient décidé de s'établir à Toulon pour la Coupe du Monde 2023 en France.

L'Afrique du Sud aurait décidé d'établir son camp de base à Toulon pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Une information qu'avance ce lundi matin le journal Var-Matin. Les coéquipiers des Toulonnais Cheslin Kolbe et Eben Etzebeth, doivent jouer deux rencontres au Stade Vélodrome de Marseille. D'abord face à l'Écosse le 10 septembre, puis vraisemblablement les Samoas trois semaines plus tard. Le choix de Toulon serait alors géographiquement justifié.

Le journal varois avance notamment que le staff Sud-Africain songe à Toulon depuis plus d'un an et que des premières visites ont été effectuées sur place depuis. De plus, les installations du RCT et le Stade Mayol, serait utilisés par les Champions du Monde. Un point fort qui donnerait à la ville l'accueil de la Nation Arc-en-Ciel. Les Sud-Africains logeraient d'ailleurs à la Seynes sur Mer au Grand Hôtel des Sablettes. Un ponton serait même sur le point d'être emménagé entre l'hôtel et le stade, pour permettre à l'équipe d'arriver sur la pelouse de Mayol sans avoir à passer par la Rade et contourner les zones militaires de la ville de Toulon.

Après la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Angleterre, il reste parmi les grandes nations prétendantes au titre avec la France, l'Irlande pour le choix du camp de base. Si les All Blacks seront établis à Lyon, les Wallabies à St-Etienne et les Anglais au Touquet, l'Irlande n'a pas encore annoncé son choix. Les hommes d'Andy Farrell doivent jouer deux rencontres au Stade de France : une face aux Springboks, et une autre face à l'Écosse. Ils joueront également à Nantes et Bordeaux. Un choix vers l'ouest de la France peut alors être envisagé pour les Irlandais.

