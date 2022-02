Rugby. Afrique du Sud. En larmes, Rassie Erasmus révèle une anecdote poignante sur Makazole Mapimpi

Dans l'émission Chasing the Sun, Rassie Erasmus a révélé une anecdote poignante sur Makazole Mapimpi, l'un des héros de la finale contre l'Angleterre.

Dans le documentaire Chasing the Sun diffusé notamment sur Canal + et qui retrace le sacre des Springboks lors de la Coupe du Monde 2019, Rassie Erasmus, le sélectionneur de l'Afrique du Sud revient notamment non sans émotion sur la finale face à l'Angleterre et l'essai de Makazole Mapimpi. Un moment fort pour Erasmus puisque l'ailier sud-africain a une histoire tragique. En larmes, il dévoile une anecdote poignante : ''Vous connaissez sans doute l'histoire de nos maillots. Sur les numéros des maillots, il était prévu de mettre des photos des membres de la famille des joueurs, ils avaient juste à donner des photos. Mapimpi n'avait que des photos de lui. Parce qu'il n'avait plus personne et on lui a demandé : pourquoi tu fais ça ? Il a répondu qu'il n'avait personne.''

Tout le monde parle de Kolbe, mais Makazole Mapimpi est une véritable machine sur l'autre aile des Boks

Il faut dire que Makazole Mapimpi a connu plusieurs drames familiaux dans son enfance et tout au long de sa vie : ''Son frère était mort, sa mère et son père aussi. Alors il ne jouait pas pour quelqu'un en particulier. Il a juste un coeur énorme'', poursuit Erasmus. Un destin incroyable, pour Mapimpi devenu champion du Monde et désormais l'un des serials marqueurs du rugby international. On apprend également dans cette série, que Mapimpi avait tenu lors du match de préparation contre le Japon, à rendre hommage à une étudiante assassinée en Afrique du Sud dans un bureau de poste.